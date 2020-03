Hacienda prepara nuevas medidas para impulsar al sector financiero

Acapulco.- El secretario de Hacienda Arturo Herrera informó que la dependencia a su cargo trabajará con la banca del país en un segundo paquete de medidas para impulsar al sector financiero en este año.

En la inauguración de la 83 Convención Bancaria, el funcionario recordó que el año pasado se diseñaron medidas como fueron dos iniciativas que se enviaron al Congreso, una sobre el régimen de inversión de las pensiones en la que se generaba un portafolio de inversión al trabajador desde que inicia su vida laboral hasta su jubilación, y otra para que jóvenes entre 15 y 17 años pudieran abrir una cuenta bancaria sin necesidad de la tutela de un adulto, entre otras.

“Nosotros estábamos muy optimistas de que con esas medidas íbamos a dar un pulso importante al sector bancario y financiero. Un año después nos queda claro que no fue así, y no sabemos si no fue así porque el paquete fue insuficiente o porque las condiciones de desaceleración de la economía protegieron que no hubiera la demanda adecuada”, dijo el funcionario.

Sin embargo, informó que desde la Secretaría esperan tener mejores resultados este año con este nuevo paquete en el que se incluye una iniciativa para flexibilizar la apertura remota de cuentas, la cual ya está en manos de la Asociación de Bancos de México (ABM) para que la revisen y den sus comentarios.

Herrara comentó que el programa Jóvenes construyendo el futuro dejó como experiencia que la mayoría de la población joven no desea acudir a sucursales bancarias. De hecho, solo tres mil de los 900 mil jóvenes inscritos en el programa hicieron un retiro en ventanilla el año pasado.

El funcionario también se refirió a la regulación proporcional para la banca, que fue uno de los temas a los que se comprometió a avanzar el actual gobierno en la convención del año pasado.

“Vamos a adoptar algunas de las medidas en la propuesta que nos hicieron, pero creemos que se puede ir aún más a fondo (...) Estamos tomando las sugerencias que nos hicieron, que parecen más en el orden de simplificación que de tener una regulación realmente más profunda y diferenciada”, apuntó.

Finalmente, dijo que también se trabajará en ampliar la regulación en materia de ciberseguridad para el sector bursátil, de Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap).

Estas medidas, dijo, son para hacer cambios estructurales que permita tener un sector más desarrollado para intermediar en una manera mucho más eficiente a la inversión.

“Esto nos permite a nosotros trazar nuevamente y repensar, dadas las nuevas condiciones, cuál es el espacio que queremos tener con ustedes de reflexión sobre dónde y hacia dónde debe de dirigirse el sector bancario y el financiero. Pero claramente lo tenemos que hacer desde una doble perspectiva”, concluyó.