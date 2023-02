Mujeres podrían ser las más afectadas bajo esquema de trabajo remoto: Manpower

En medio de la creciente digitalización del trabajo y la fuerza laboral, las tendencias para este 2023 son nuevos factores, como el cambio generacional en las expectativas de empleo, según detectó el nuevo informe de tendencias de ManpowerGroup, “The New Human Age”.

Contrario a lo que muchos piensan, las mujeres podrían ser las más afectadas en su desarrollo profesional si permanecen en esquemas de trabajo remoto. Casi cuatro de cada 10, señala que es menos probable tener acceso a tiempo con líderes y tres de cada 10 reportan menos posibilidades de que las consideren para una promoción.

Se precisa que las empresas que invierten en humanizar su lugar de trabajo, obtendrán la aprobación y lealtad de sus empleados. A lo largo del incierto panorama económico 2023, el compromiso de los empleados será lo que impulse el desempeño y la resiliencia corporativa, manifestó Mónica Flores Barragán.

La presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, también comentó que la reducción de los requisitos de títulos universitarios para los solicitantes, la creciente división que enfrentan las mujeres en la fuerza laboral, la evolución continua del trabajo híbrido y mitigar el riesgo en una economía global en constante cambio, son otros de los factores que se encontraron en el último informe.

De acuerdo al mismo, “el capital humano se convirtió en importante diferenciador e impulsor del crecimiento económico”.

¿Cuáles son las nuevas tendencias laborales?

Según “The New Human Age” se enfoca a las siguientes tendencias:

El propósito y el equilibrio importan: Para 2025, la generación Z, constituirá el 27 por ciento de la fuerza laboral y el 88 por ciento de los trabajadores de la misma dijo que la pandemia afectó lo que quieren de su trabajo frente al 65 por ciento de los trabajadores mayores de 55 años.

También precisa que 8 de cada 10 personas creen que la colaboración presencial genera ideas más creativas e impulsa la camaradería en el lugar de trabajo.

Por ello, la interacción cara a cara debe valorarse, independientemente de las facilidades que la tecnología nos brinda para estar en comunicación, compartió Mónica Flores Barragán.

Romper el techo de papel: En 2022, el 75 por ciento de las empresas reportaron escasez de talento. Para ampliar sus grupos con estas habilidades, más empleadores reducen o eliminan los requisitos de títulos universitarios. En cambio, se centran en las habilidades adquiridas a través de la experiencia laboral y de vida previa.

Buscar trabajadores mayores para aumentar la participación de la fuerza laboral. Sin embargo, solo el 19 por ciento de los gerentes de contratación buscan activamente contratar a jubilados que regresan. Esto crea otra desventaja para los adultos mayores.

Mejorar las habilidades de los trabajadores o se preparan a sí mismos: el 57 por ciento de los empleados ya buscan capacitación fuera del trabajo, porque los programas de actualización de la empresa no les enseñan habilidades relevantes, no avanzan en su desarrollo profesional o no los ayudan a mantenerse competitivos en el mercado.

Las mujeres están más motivadas que los hombres para trabajar en la oficina: el 41 por ciento de ellas mencionan la sociabilidad/conexión, una clara segmentación entre el trabajo y el hogar, una colaboración más eficiente, la facilidad para hacer el trabajo y tener un lugar para concentrarse como factores para acudir a la oficina.

