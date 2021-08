Precios bajos permitieron consolidar a Volaris: Enrique Beltranena

Volaris logró consolidar una red de 180 rutas en la que prácticamente no tiene competencia en la mitad de ellas, gracias a su estrategia de bajos costos y de enfocarse al segmento migrante, de familiares y amigos, apuntó el CEO de la compañía, Enrique Beltranena.

“Una cosa que es importante subrayar es que hoy en día Volaris tiene 45 por ciento de sus rutas sin competencia (…) Somos los que le damos servicio en prácticamente la mitad de la red a gente que de otra manera no lo tendría servicio”, apuntó el directivo en entrevista con El Sol de México.

La estrategia ha funcionado para la recuperación sostenida de la compañía tras el impacto de la pandemia y para que se consolide como la principal aerolínea de México.

En el segundo trimestre del año, Volaris reportó una utilidad neta de mil 538 millones de pesos, 10 veces mayor a la registrada en el mismo periodo de 2019, es decir, superó sus niveles previos a la pandemia.

Beltranena atribuyó estos resultados a varios factores, principalmente la reactivación del tráfico aéreo en el segmento de amigos y familiares, al que está enfocado la aerolínea, y a que con el regreso de las operaciones los costos hayan regresado a los niveles previos a la crisis, entre otros.

Esta situación, abundó, permitió a la empresa tener un periodo extraordinario en generación de dinero, ya que se vendió muy bien la temporada de verano, incluso por arriba de sus expectativas.

Al preguntarle sobre la “fórmula” de Volaris para recuperarse a niveles previos de la crisis, Beltranena fue contundente: los bajos costos.

“El tener un costo variable muy alto y un costo fijo muy bajo nos ha permitido claramente administrarnos, contrayendo y expandiendo la demanda en la medida que se hace necesario según las circunstancias del Covid-19”, apuntó.

Con esta fórmula, el directivo sostiene que Volaris se consolidó como la aerolínea número uno de México desde hace un año, con 40 por ciento del mercado nacional, muy por arriba de su competidor más cercano que tiene 28 por ciento.

“Tenemos muchos más pasajeros de los que tiene nuestro competidor más cercano en el mercado doméstico. En el segmento internacional estamos en segundo lugar, pero la suma de los dos nos hace la aerolínea más grande de México”, destacó.

La posición de Volaris en el sector no es algo que preocupe a su CEO, quien está más interesado en mantener la estabilidad financiera de la empresa y, con ello, asegurar su futuro.

“Quiero ser honesto, el ser el número uno, dos o tres no me interesa, me interesa fuertemente que la compañía tenga viabilidad financiera para sostenerse en el largo plazo, lo otro es secundario. Buscar la viabilidad financiera es fundamental para nosotros porque eso hará que Volaris se quede muchos años en el mercado”, subrayó.

Eso, dijo, es lo que se hizo en el segundo trimestre, con la generación de efectivo para la empresa y la administración de cuentas por pagar y el diferimiento de rentas para lograr un “perfil financiero” perfecto para soportar la crisis.

“Es una satisfacción importante después de lo que hemos vivido, lograr los resultados que logramos, creo que son muy buenos dada la circunstancia”, subrayó el directivo.

En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la aerolínea informó que incorporará 25 nuevos aviones a su flota en los próximos 18 meses, a lo que el CEO explicó que serán para fortalecer su presencia en el sector y contribuir a su expansión en el mercado doméstico y de Centroamérica.

“El crecimiento dentro de México, la expansión en Centroamérica, con énfasis en Honduras, El Salvador y Guatemala, el aumento de pasajeros hacia Estados Unidos y la consolidación de las rutas de Ciudad de México y Cancún a Colombia, esas son las prioridades”, subrayó.

Destacó que Centroamérica es un mercado importante en el segmento de migrantes, por lo que buscarán incrementar las operaciones entre esa región y Estados Unidos.

En el caso de México, Beltranena respondió que la degradación de la calificación del país de Categoría 1 a 2 en materia de seguridad aérea por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) no ha afectado los planes y el crecimiento de la aerolínea.

En mayo, la FAA degradó a México de categoría ante los incumplimientos del país en materia de normas y métodos de seguridad, lo que impide que las aerolíneas nacionales abran nuevas rutas desde o hacia Estados Unidos.

El directivo de Volaris destacó que en los primeros meses del año la operación hacia ese país tuvo un crecimiento importante, regresando a la capacidad que la aerolínea tenía antes de la pandemia.

Esto fue impulsado en parte por destinos como Houston y Dallas, donde se observó un incremento importante en el tráfico de mexicanos que fueron a vacunarse a Estados Unidos.

No obstante, en el resto de las ciudades donde Volaris opera ha habido una recuperación sostenida, presumió el directivo, por lo que la degradación de la FAA no ha tenido mayor impacto.

“Así era como estaba proyectado originalmente, era un año en el que íbamos a crecer fuertemente en el mercado mexicano y un poco más la capacidad en Centroamérica. Está pasando lo que tiene que pasar, lo que estaba planificado, no hay ni más ni menos”, destacó.

Respecto a la tercera ola de contagios que se está registrando en el país, Beltranena aseguró que Volaris está siguiendo los protocolos y alertas dentro de los semáforos epidemiológicos que marcan las autoridades.

En ese sentido, descartó que haya afectaciones al menos en esta temporada, ya que no se han registrado disminuciones de reservas para el verano.

Para el cierre de año, dijo que habrá que esperar a septiembre para comenzar a ver cómo se comportan las ventas de vuelos y paquetes para el cierre de 2021.

Finalmente, el directivo se refirió al proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, del cual dijo tienen un análisis de mercado prácticamente terminado, pero tendrán que estudiar los costos y niveles de seguridad de la nueva terminal aérea para evaluar su operación en ella.

“Seguimos en línea con lo que hemos dicho anteriormente, analizando el mercado alrededor de Santa Lucía que creemos puede tener potencial”, concluyó.