¿Y mi tanda? Condusef advierte sobre este método de ahorro

Las tandas, un esquema de ahorro muy popular en México, son utilizadas por el 31.7% de la población según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Sin embargo, esta práctica, aunque común, tiene sus desventajas y posibles implicaciones legales, de las que la Condusef advierte a los usuarios.

¿Qué dice la Condusef sobre las tandas?

La Condusef señala que las tandas carecen de regulación oficial, lo que significa que en caso de fraude, esta entidad no puede intervenir legalmente para recuperar el dinero perdido. Pese a esto, el incumplimiento en el pago de una tanda puede tener consecuencias legales, dado que el abuso de confianza y el fraude son penalizados por la ley.

En las tandas, los participantes confían en que todos cumplirán con sus aportaciones. Aunque no se necesite un contrato formal o un pagaré, la confianza es clave. Sin embargo, existen riesgos considerables.

¿Condusef desaconseja ahorrar en tandas?

En la edición más reciente de su revista, la Condusef expone siete razones por las que no se recomienda confiar el dinero en tandas:

Devaluación del Dinero: Si los precios aumentan mientras tu dinero está en la tanda, este se depreciará. Fraude: Existe el riesgo de que un día la persona que maneja la tanda desaparezca con el dinero. Sin Rendimientos: A diferencia de otros métodos de ahorro, las tandas no generan rendimientos. Falta de Pago: La organizadora puede alegar problemas personales para no pagarte a tiempo. Cobros y Reclamos: Si no cumples con tus pagos, enfrentarás inmediatamente cobros y reclamos. Orden de Participación: Los amigos de la organizadora suelen recibir su dinero primero, y los demás al final, lo que permite "jinetear" el dinero. Incumplimientos: Si comienzan a incumplir los pagos, los rumores sobre la salida de participantes pueden generar desconfianza.

¿Qué hacer si no recibes tu tanda?

Si no te entregan tu tanda, lamentablemente, la Condusef no puede intervenir debido a la falta de regulación. No obstante, el fraude y abuso de confianza pueden ser denunciados a las autoridades competentes. Es crucial que los participantes se mantengan vigilantes y documenten cualquier irregularidad para tener pruebas en caso de una disputa legal.

Es fundamental que, al decidir cómo ahorrar tu dinero, consideres las opciones más seguras y formales. Ahorrar en entidades financieras reguladas ofrece la protección y respaldo de la Condusef, la cual puede orientarte y defender tus derechos ante cualquier queja.

En resumen, aunque las tandas pueden parecer una forma conveniente y accesible de ahorrar, los riesgos asociados a ellas pueden ser significativos. Considera cuidadosamente las advertencias y recomendaciones de la Condusef para proteger tu dinero y garantizar tu tranquilidad financiera.

