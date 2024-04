¿Mi Afore caduca? Consecuencias tras 10 años de no reclamar ahorro

Los trabajadores mexicanos tienen la posibilidad de ahorrar para su retiro a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que manejan sus cuentas individuales para invertir y generar rendimientos a lo largo de su vida laboral. Sin embargo, muchos trabajadores no están al tanto de lo que sucede con sus fondos si no los reclaman después de que se hacen exigibles.

La Ley del Seguro Social establece que, si han pasado 10 años desde que un trabajador cumple las condiciones de edad para acceder a su fondo de retiro y no lo ha reclamado, el dinero se transfiere desde las Afores al Banco de México. Aun así, el titular o sus beneficiarios pueden recuperar estos fondos en cualquier momento sin trabas.

Existen varias razones por las cuales los trabajadores pueden perder el rastro de su Afore:

Creer que tener una Afore es suficiente y que no es necesario hacer nada más hasta jubilarse.

es suficiente y que no es necesario hacer nada más hasta jubilarse. Falta de interés o tiempo para supervisar su cuenta de ahorro para el retiro.

para el retiro. Transiciones laborales entre empleos formales e informales a lo largo de su carrera .

. Fallecimiento del trabajador sin que los familiares tengan conocimiento de su Afore .

. Simple desconocimiento o olvido de la existencia de la cuenta individual.

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, hay 18.5 millones de cuentas cuyos fondos no han sido reclamados, incluidos 9.5 millones de trabajadores actualmente activos que no han registrado su cuenta en una Afore, y 8.9 millones de cuentas inactivas que no han registrado movimientos en seis meses.

Es importante que los trabajadores estén informados y mantengan un seguimiento regular de sus cuentas de ahorro para el retiro. Esto les permitirá asegurar su futuro financiero y el de sus beneficiarios, evitando que sus fondos queden inactivos o se transfieran al Banco de México.

