Se aplaza huelga de telefonistas hasta el 29 de junio

En sesión de Asamblea General Nacional, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) acordó esta tarde una prórroga hasta el 29 de junio para seguir las negociaciones y no llegar al estallamiento de la huelga por los 3 emplazamientos que tienen con la empresa Teléfonos de México. Mencionan que se busca ante todo la resolución de la revisión contractual.

Los emplazamientos son: Por violaciones al contrato colectivo de trabajo (CCT) en el año 2017; por incumplimiento de liberación de vacantes, en 2021 y por revisión contractual en este 2022.

“Aquí batallando. No encontramos la cuadratura al círculo, pero por defendernos, no va a quedar”, dijo a El Sol de México, el secretario general del STRM, Francisco Hernández Juárez.

Sobre la nueva prórroga hasta el 29 de junio, explicó:

“Habíamos negociado con la idea de que era como último recurso la presencia de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. No avanzó la negociación. Quedamos atorados porque la empresa quiere contratar al nuevo personal pero con renuncia a jubilación; que tomen como base la Afore para su jubilación y la empresa tome como referencia el sueldo como activo.

Se hizo la consulta a los trabajadores con esa propuesta y no se aceptó. Y se decidió entonces ir a la huelga.

“Fue cuando me contactó la secretaria Alcalde, preocupada por esa decisión. Y me dijo que ella quería intervenir directamente y que le diéramos 3 semanas para poder intervenir directamente, para resolver de una vez por todas esta situación porque 3 emplazamientos generaban mucha preocupación”.

Fue entonces cuando decidimos pasar el emplazamiento para el 7 de junio.

Tuvimos en efecto varias reuniones con la secretaria del Trabajo buscando un acercamiento, pero definitivamente, no fue posible.

Primero porque la revisión de contrato colectivo era un salario para los activos y otro para los jubilados menor. Como son casi la mitad los jubilados, la intención de la empresa era dividirnos. La gente no lo aceptó.

Luego cambiaron su posición respecto a las casi 2 mil vacantes.

Tuvimos una última reunión con la secretaria Alcalde, preocupada porque no se avanzaba y de plano nos dijo: “Necesito que el Sindicato me defina sí está dispuesto a entrar a un esquema como el que la empresa plantea, sí no, sentimos que no vamos a poder ayudar”.

Y la gente no estuvo de acuerdo. Que no le gustaba la propuesta y me pidió en asamblea sí se podía llegar a un acuerdo para sacar adelante la revisión del contrato colectivo de trabajo.

“Acabo de hablar con el titular de Trabajo Digno, de la STPS, Alejandro Salafranca, para ver si la empresa hace otra propuesta salarial mejor que la última y a lo mejor podíamos lograr ya un acuerdo: sacar adelante la revisión del contrato colectivo. Y nos quedamos con los dos emplazamientos para el 29 de junio”.

Ellos dicen que sí no aceptamos la propuesta de la empresa ellos dicen que ellos ya no intervendrán. Y veremos cómo nos va. “Siento que va a ser de mucha confrontación las posturas; pero no es cuestión de cruzarse de brazos”.

¿Espera que a partir de mañana y antes de 29 de junio se llegue a un acuerdo?

-Yo lo veo muy difícil. La gente ya está cansada. Noté que en la votación surgieron ideas de cómo podemos lograr un arreglo; pero la gente ya está más en la idea de la huelga. Todavía es pronto para decirlo; pero sinceramente, estoy escéptico. Con la propuesta de a empresa, lo veo difícil.

¿Está escéptico?

-Sí, soy escéptico, porque la empresa dio muchos pasos para llegar a la actual situación que creó premeditadamente. Creo que la empresa quiere darnos un escarmiento al Sindicato frente al país, diciendo que somos un grupo de gente que tiene privilegios que ninguna empresa tiene y demostrar que nos lo puede quitar con la mano en la cintura.

No se trata de un problema financiero de la empresa sino desde su óptica poner a un sindicato que no se somete, en su lugar.

¿Habían enfrentado una situación así?

-No, no. Ellos habían mostrado otra situación porque nosotros siempre accedimos a los requerimientos de la empresa: modificamos dos veces la edad de la jubilación a pesar de que ya estaban en edad de hacerlo;

Pero con lo de la jubilación chocamos y ahora, piensan que es inaceptable nuestra posición.

¿En ese ánimo, cuándo acuden a negociar?

-Quedó de llamarme el señor Salafranca. Espero que sea entre hoy y mañana, respondió el líder Francisco Hernández Juárez.