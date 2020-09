¿Spotify tiene competencia? Llega Amazon Music con audio de alta calidad

Amazon Music, es la nueva plataforma de "streaming" musical que estará disponible a partir de hoy y donde podrás escuchar más de 60 millones de canciones con máxima calidad de audio.



"Mientras desarrollábamos Amazon Music HD, hablamos con muchos artistas y a todos les entusiasmaba pensar que sus fans podrían escuchar su música favorita en streaming tal y como se grabó originalmente", subrayó Steve Boom, vicepresidente de esta división en declaraciones recogidas en nota de prensa.

Alude en este punto a que este formato no sufriría la pérdida de matices durante el proceso de compresión que padecen los ya veteranos ficheros MP3, típicos en las descargas digitales, o el audio tradicional de las plataformas de "streaming".



De acuerdo con sus especificaciones, las canciones contarán con una profundidad de 16 bits y una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz, equivalente a la calidad de sonido que ofrece un CD, o incluso superior en el caso de las Ultra HD, con una profundidad de 24 bits y una frecuencia de 192 kHz.



Junto con las canciones en calidad Ultra HD, el nuevo servicio ofrecerá también un catálogo en constante crecimiento de archivos de audio en 3D.

Amazon Music HD ha contado con el apoyo del músico Neil Young, quien desde hace años perseguía un servicio que ofreciese este tipo de calidad. "Será lo más importante que haya pasado en el mundo de la música desde que salió al mercado la música digital hace 40 años", ha pronosticado el músico canadiense en declaraciones recogidas en la nota de prensa.

Francia, Italia, España, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Austria y Japón son los países donde ya está implementada esta posibilidad, que se ofrece a los nuevos suscriptores a un precio de 14,99 euros (unos 17,7 dólares) o de 5 euros (cerca de 6 dólares) para quienes ya son clientes de Amazon Music Unlimited.



Asimismo, aquellos que se den de alta en Amazon Music por primera vez tendrán acceso a un periodo de prueba gratuito de 90 días, mientras que los usuarios que ya estén suscritos a la plataforma general podrán probar Amazon Music HD durante 90 días sin coste adicional.