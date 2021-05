Burgerman celebra su Navidad

Para Burgerman existen “dos Navidades" al año. Una, como el resto del mundo, la celebra en diciembre, pero su segunda fiesta es el 28 de mayo, fecha en que se conmemora el Día de la Hamburguesa. Y es que desde aquella vez que visitó el restaurante Burger Boy a los cuatro años de edad, y dio el primer bocado a este platillo, se convirtió en su favorito.

Este amor lo llevó a iniciar un blog en 2012, que ya cuenta con más de 30 mil seguidores en Instagram, además de haberle merecido espacios en reconocidas revistas mexicanas, en las que escribe opiniones acerca de este alimento.

"Me creía una persona muy afortunada por tener un gran trabajo al tocar en un grupo de rock (Moderatto), ese es el trabajo de ensueño de cualquiera, pero luego descubrí esta otra vocación, este otro camino que es todavía mejor. Imagínate, me pagan por comer el platillo que más me gusta en la vida. Entonces de veras soy afortunado", platica vía telefónica con El Sol de México.

Durante sus giras alrededor del mundo al lado de su agrupación, ha catado distintos tipos de hamburguesas, y se ha percatado que éstas son todo un arte culinario, y no deben ser consideradas chatarra.

"No son fastfood o chatarra, al contrario, hay algunas que son platillos complejísimos, y con una serie de elementos que no tienen nada que ver con comida rápida. Lo que siempre digo, y que todo el mundo debe tener en cuenta, es que no todas tienen que ser monstruosas para ser buenas. Tienen esa capacidad de ser un platillo tan noble, tan sencillo, que con dos o tres elementos que tenga, sí está bien hecho, puede funcionar perfectamente".

Burgerman es partidario de todos los establecimientos que ofrezcan este "platillo de la modernidad", como él mismo lo describe, y aunque ha tenido la oportunidad de probar algunas muy exóticas, como la de bisonte que comió al norte de Estados Unidos, opinó que las variantes que han surgido en los últimos años, elaboradas a base de vegetales o con ingredientes distintos a la res, no son precisamente hamburguesas.

"Soy muy ortodoxo, para mí tiene que ser de carne de res. Todo lo que no lleva ese ingrediente, es un sandwichito, como la Baby Burger de portobello, o un sándwich de tortilla de quinoa, de garbanzo o de frijoles. Las únicas que sí considero que cumplen los requisitos son las nuevas que tienen sustitutos de carne, porque todos sabemos que la carne, para tenerla a la disponibilidad de hoy en día, es lo más dañino para el medio ambiente, no es nada sustentable ni ecológico".

Al preguntarle cuáles son los lugares donde recomienda comer, afirma que la variedad de hoy en día es tan amplia, que permite a los comensales encontrar una a su gusto en cualquier esquina. Por ello, su recomendación para el público es encontrar una hamburguesa que los haga sentir como en casa.

"La que uno no se puede perder es la que te hace convivir con gente. Eso es lo más maravilloso de la comida y de compartir la mesa con alguien. Recomendaría que si encontraste una que te trae buenos recuerdos, esa es la buena, es la que te hace pasar un buen momento. Una vez que la encuentras, frecuéntala mucho, para que tengan buen negocio y puedan subsistir, sobre todo en estas épocas de pandemia".

Para conmemorar el Día de la Hamburguesa este 28 de mayo, realizará una transmisión de las 9:00 a las 21:00 horas, a través de su cuenta de Instagram (BurgermanMex), donde contará con invitados especiales como Violeta Isfel, Miguel "El piojo" Herrera, Beto Cuevas y el chef estadounidense Brian Duffy.