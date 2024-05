Camila pone romance al regional mexicano en colaboración Edén Muñoz

La ruptura y el desamor, son los elementos que componen el nuevo sencillo de Camila, la banda de pop que regresó de un periodo de pausa para sorprender a sus seguidores con el tema "Corazón en coma", en colaboración con Edén Muñoz, una canción con la que mantienen la esencia lírica del pasado e innovan en el sonido, al experimentar con el regional mexicano.

Puede interesarte: Festival "Bésame Mucho": Shakira, Enrique Iglesias y Los Tigres del Norte encabezan cartel

"Todos hemos vivido momentos dolorosos en el amor, así que ‘Corazón en coma’ es una canción que viene a acompañar a muchos corazones y también a recordar que el amor propio es importante", explicó Samo en entrevista con El Sol de México.

"La suma de Edén (Muñoz) fue importante, que viene de un mundo donde la música mexicana es de raíz y creo que le sumó muchísimo la canción", agregó el artista.

Gossip Grupo Niche celebra 40 años con tour y álbum inédito

"Cuando Samo compuso esta canción, desde el inicio ya traía en la melodía tintes de música regional mexicana, pero nosotros tres nunca habíamos hecho este género, entonces traer a Edén hizo que la aterrizara. Buscamos hacer un híbrido en el que no fuera cien por ciento regional, sino que tuviera también la esencia de Camila", dijo el guitarrista Pablo Hurtado.

Apuestan por el regional mexicano

La canción lanzada hace apenas unos días, continua la inercia de Camila por incursionar en otro estilo musical. En marzo, el trío estrenó "Diamantes y amaranto", con una sonoridad apegada al mariachi, que también formará parte del álbum "Regresa" próximo a salir en julio.

"Hemos tratado nada más de seguir la inspiración de cada canción en este disco", mencionó Mario Domm, vocalista del grupo. "En esta ocasión tenemos muchas canciones que son de diferentes estilos. Decidimos hacer un disco así, que tuviera muchos tintes de muchas cosas, no nos comprimimos creativamente de ninguna forma", añadió el cantante.

Camila regresó al Auditorio Nacional para celebrar 20 años de carrera. | Foto: Laura Lovera / El Sol de México

"Nos pareció natural, somos mexicanos. No colaboramos antes en el reguetón porque no nos sentimos cómodos, no sentimos que lo hubiéramos hecho bien, pero en esta ocasión la música mexicana la traemos en el corazón, en la sangre y nos sale natural", dijo Domm.

Punto de reencuentro

En 2013 Camila hizo una pausa en su historia. Después de conquistar a su público con los éxitos contenidos en "Todo cambió" y "Dejarte de amar", el grupo paró de manera indefinida. En 2023, regresaron dispuestos a compartir una vez más escenarios y estudios de grabación.

En ese sentido, "Regresa" es un punto de reencuentro, apuntó Samo. "Es el resumen de esos años que no nos hemos visto, ciertos capítulos importantes en nuestras vidas que los escribimos y los ponemos en canciones".

"Este tiempo aprendí de la soledad y a estar conmigo. Hoy me siento un ser humano mucho más libre, probablemente algunos miedos ya se fueron y vivo con más libertad y con más tranquilidad, con más paz", añadió.

"El cometido de los tres fue tratar de encontrar esa esencia de cada uno, volverla a poner en las canciones. Fueron dos años de trabajar muy duro en este disco. Hicimos lo que al principio, nos entregamos igual nada más que más maduros ", aseguró Mario Domm.

Simultáneamente a lanzar "Corazón en coma", así como el álbum "Regresa", actualmente están inmersos en el “Camila vive el Tour”.

"Estamos disfrutando mucho esta etapa. Todo este proceso desde que empezamos a platicar sobre la posibilidad de regresar a estar juntos los tres, a poder llegar al escenario, ha sido un proceso largo, de mucho trabajo y nos sentimos bien emocionados ahora que hemos tenido algunos conciertos, ver las reacciones del público, sentir nuevamente esa magia", finalizó Pablo Hurtado.