Hispana defiende su lugar en el rap

Desde sus inicios en 2012, cuando lanzó el EP Mamba negra, la cantante Hispana ha defendido el lugar de las mujeres en el rap. Durante esta década ha visto con gusto que cada vez se escuchan más voces femeninas en la escena, y aunque afirma todavía falta un largo camino por recorrer, observa más unidad y más apertura al momento de subir a los escenarios.

En 2020, la rapera Ana Tijoux formó parte del cierre del festival Tiempo de mujeres en 2020, que congregó a miles de personas en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Hace dos semanas, la oaxaqueña Mare Advertencia Lirika se sumó al más reciente disco de la doble ganadora del Grammy, Natalia Lafourcade.

Por ello, Hispana opina que, "México tiene un nivel increíble, hay varias haciendo cosas muy interesantes. Lamentablemente pues no tenemos todo ese alcance, como en su momento lo tenía Missy Elliot, por ejemplo, pero va a llegar ese momento. No me voy muy lejos, me voy aquí a la escena de Argentina, donde las mujeres están rompiendo y bateando con todos los números, están siendo exitosas y famosas, aquí también vamos a llegar a ese punto”.

En dicho país, en los últimos años han destacado figuras como Nicky Nicole, quien en menos de tres años de carrera ya rebasa los 12 millones de escuchas mensuales en Spotify, por encima de aclamados raperos y hiphoperos masculinos como Alemán (5 millones 71 mil 591), Dharius (2 millones 275 mil 681) y el grupo cartel de Santa (4 millones 305 mil 985).

En la pasada edición de los Premios Lo Nuestro fue reconocida como Artista Revelación Femenina; y en los Latin Grammy del año pasado fue nominada como Mejor Nueva Artista. Sus compatriotas, Nathy Pelusso y Cazzu, también estuvieron postuladas en estos últimos, y cada una cuenta con más de cinco y ocho millones de oyentes en Spotify, respectivamente.

Hispana opina que este auge, así como las altas ventas y presencia en ceremonias de premios internacionales (los Grammy, los Billboard y los MTV, entre otros) que han logrado artistas femeninas de reguetón como Ivy Quen, Karol G, Becky G o Rosalía, han sido pieza clave para que el rap mexicano dé espacio a más voces femeninas.

Además de la música, la originaria de Monclova, Coahuila, compagina sus actividades con la maternidad, que desde la llegada de su hijo hace un año y cuatro meses, se convirtió en otro de sus motores para continuar ejerciendo su profesión.

“Decía 'no, pues ya voy a tener a mi bebé, ya no voy a poder hacer nada, voy a tener que estar todo el tiempo con él'. Y no es así, todo lo contrario, uno no debe enseñar a su hijo, la responsabilidades y qué es lo bueno y lo malo”.

Y agregó: “Más allá de lo que piensa la gente o la sociedad de una misma, o una como mamá, es importante no olvidarse de sí misma y darte cuenta que tienes que seguir trabajando, viviendo y, sobre todo, seguir siendo tú misma, que es algo muy importante”.

Actualmente Hispana presenta un nuevo material, titulado Mujer de fuego, dedicado a empoderar a las mujeres, donde incluye colaboraciones con Paty Cantú, Elote el Barbaro, Niña Dioz y Flor de Trap, así como un pequeño homenaje a José Alfredo Jiménez en uno de los versos del tema que da nombre al disco.

“Siempre en todos mis proyectos pongo eso mexicano, esa esencia de decir soy mexicana y estoy orgullosa de donde nací, de mi pueblo y de mi país. Más allá de todo lo mal que está pasando, me siento orgullosa de su gente. José Alfredo, qué te puedo decir, crecí escuchándolo en mi casa, es una figura importante, las figuras importantes de nuestro país siempre que hay que realzarlas en lo que uno pueda”.