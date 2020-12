Kurt presenta un nuevo sencillo al lado de Leonel García

Kurt es un orgulloso exponente de la balada, y en cada canción que escribe imprime sus emociones sin tapujos. No tiene miedo de mostrar su lado más emocional, y se siente muy satisfecho con el rumbo que ha tomado su carrera.

“Siempre he mostrado la sensibilidad en mi música, soy muy enamorado, pero también cuento cuando me va mal en el baile. No va tanto de que sea hombre y lo comparta, en general a cualquier ser humano le cuesta mucho compartir las cosas difíciles de la vida, o a veces las cosas bonitas”.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El cantante añadió: “las sientes y las vives, pero no sabes cómo plasmarlas en algo relacionado con el arte. Tengo la bendición de poder canalizar esas vivencias y energía hacia mi música, creo que para mí es algo que siempre va a ser una herramienta de vida para sanar”, compartió.

En esta ocasión tuvo la dicha de compartir el micrófono con uno de los artistas que más lo ha inspirado, Leonel García, con quien interpreta el tema Sobreviviendo. Dicha canción la compuso hace un año cuando se encontraba en Monterrey con su amigo Cardellino (cantante uruguayo), y desde ese momento se imaginó compartiéndola con su ídolo.

Kurt agradece la buena respuesta del integrante Sin Bandera, ya que a través de su apoyo mantienen viva la balada, un género que él considera sigue estando de moda, y es muy necesario para el público.

“No necesariamente es el gran negocio ahorita, pero creo que a largo plazo va a ser algo muy especial el poder apostarle a canciones como éstas, y que las van a poder revisitar y van a tener todo el sentido que existan. No van a ser temas que duren dos días, y eso es lo que estoy tratando de hacer”.

Al igual que otros compositores, se inspiró mucho para escribir durante la cuarentena, y asegura que el confinamiento lo ayudo a poner en orden lo que realmente importa, y preocuparse por aquellos rubros que se suelen descuidar con el día a día, como la familia y la salud.

El año que viene estará lleno de nueva música, ya que espera lanzar la primera parte de su segundo material de estudio, Nadie nos entiende, y adelantó que emprenderá una gira en cuanto las autoridades permitan la reanudación de eventos presenciales.