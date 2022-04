Pink Floyd resurge por Ucrania: lanzan tema después de 30 años

La guerra en Ucrania sacó del descanso a Pink Floyd o lo que queda de dicha agrupación para ir de vuelta al estudio o al granero de David Gilmour, guitarrista de la banda, para grabar la primera nueva canción del grupo en los últimos 30 años, titulada “Hey Hey Rise Up!”.

El tema estará a disposición a partir de las 00.00 horas del viernes y lo recaudado se destinará para ayudar a la gente de Ucrania. El video de la canción ya se encuentra en el perfil de YouTube de la agrupación británica.

La canción cuenta con la participación de Gilmour y el baterista Nick Mason; además de los músicos de estudios, el bajista Guy Pratt y el tecladista Nitin Sawhney.

En la melodía Gilmour rescata la voz del vocalista de la agrupación ucraniana de rock Boombox, Andriy Khlyvnyuk, quien hace unas semanas se subió a Instagram cantando desde Kiev un tema de protesta ucraniano de la Primera Guerra Mundial llamado, “The Red Viburnum In The Meadow”.

“Nosotros, como tantos, hemos sentido la furia y la frustración de este acto vil de un país democrático independiente y pacífico que ha sido invadido y cuyo pueblo ha sido asesinado por una de las principales potencias del mundo”, dijo Gilmour al diario The Guardian de la Gran Bretaña.

1/3 Tonight at midnight, Pink Floyd will release a new song, 'Hey Hey Rise Up', which sees David Gilmour and Nick Mason joined by Guy Pratt & Nitin Sawhney, with an extraordinary vocal by Andriy Khlyvnyuk of Ukrainian band Boombox.

En “Hey Hey Rise Up!”, Pink Floyd incluye la voz de Andriy Khlyvnyuk, quien dejó a Boombox a mitad de su gira por los Estados Unidos para regresar a casa a defender a su patria de la invasión rusa. El cantante hoy se encuentra en el hospital recuperándose tras ser herido por la metralla de un mortero, según compartió Gilmour.

El título del tema se debe a la última línea de la canción interpretada por Khlyvnyuk, “Levántense y regocíjense todos”.

El guitarrista de Pink Floyd conversó en días pasados con Andriy Khlyvnyuk por teléfono con el objetivo de presentarle la canción y proponerle una colaboración juntos una vez haya quedado atrás el conflicto en Europa Occidental. Gilmour se animó a componer la música cuando observó al cantante ucraniano cantando solo en una plaza abandona en Kiev, capital del país invadido.

“Le toqué un poco de la canción por teléfono y me dio su bendición. Ambos esperamos hacer algo juntos en persona en el futuro”, aseguró.

“Hace poco leí que Andriy había dejado su gira americana con Boombox, había vuelto a Ucrania y se había unido a la Defensa Territorial. Entonces vi este increíble vídeo en Instagram, en el que se sitúa en una plaza de Kiev con esta hermosa iglesia de cúpula dorada y canta en el silencio de una ciudad sin tráfico ni ruido de fondo a causa de la guerra. Fue un momento poderoso que me hizo querer ponerle música”, remató.





SEGUNDO ACTO DE VISIBILIDAD

Lo hecho por Gilmour y Wright es otro de los actos que han involucrado a Pink Floyd para protestar por la guerra en Ucrania. El primero de ellos obligó a Gilmour a retirar parte del catálogo del “Fluido Rosa” de las plataformas de streming musicales de Rusia y Bielorrusia. El cantante también quitó su listado de temas como solista.

La nuera y el nieto de Gilmour, cabe destacar, son ucranianos.

En cuanto a Roger Waters, la otra menta maestra en Pink Floyd, éste no aparece en la canción debido al conflicto que sostiene con Gilmour; aunque comparte la visión del guitarrista sobre el conflicto bélico en Ucrania tras calificar la avanzada rusa como producto de la decisión de un “gánster”, en referencia al actuar desde el Kremlin del presidente ruso Vladimir Putin.

