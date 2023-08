Reconocen a Marcela Fernández Violante, la rebelde del cine, con el Ariel de Oro

Una mujer con carácter duro, actitud rebelde, pero firme en sus convicciones, así como pionera en el movimiento feminista dentro del cine es como podría describirse a Marcela Fernández Violante, directora mexicana que está próxima a recibir el Ariel de Oro que reconoce su trayectoria, en la entrega número 65 de los Premios Ariel.

Marcela Fernández Violante nació el 9 de junio de 1941 en la Ciudad de México. Es la segunda de cuatro hermanos, se desenvolvió en un ambiente masculino, lo que le dio herramientas para enfrentarse a un mundo machista, como ella misma ha relatado.

LOS RECHAZOS

Su pasión siempre fue contar historias y encontró en el cine la respuesta a distintas preguntas. Fue la única mujer que formó parte de la primera generación de egresados del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), al lado de sus compañeros Juan Guerrero y Jorge Fons.

“Entró en 1964 (al CUEC), mi mamá viene de una familia muy tradicional, mi abuelo era abogado, así que ella decide romper ese ciclo y trabajó desde joven para obtener una independencia económica, fue secretaria ejecutiva bilingüe, luego se inclinó por las artes, particularmente en el cine”, afirmó en entrevista con El Sol de México Ernesto Sánchez Fernández, hijo de Marcela.

“Fue alumna de Gabriel García Márquez y José ‘Pepe’ Revueltas, había un ambiente de revolución en aquellos años y ya estaba el tema del feminismo, los movimientos revolucionarios, a ella le tocó un parteaguas histórico, gracias a su disciplina, esfuerzo y perseverancia empezó a despuntar en el séptimo arte”, agregó.

En 1971 se dio a conocer en el medio gracias al cortometraje Frida Kahlo, uno de los primeros filmes en revalorar el trabajo de la pintora, le abrió las puertas de distintos estudios, algo que, para ella, era una motivación, mientras que para otros cineastas, era una molestia.

Marcela Fernández Violante será reconocida con el Ariel de Oro / Cortesía

“En ese medio, tan machista, mucha gente quería con mi mamá, muchos directores. Mi mamá era una mujer muy extraordinaria, guapa y atractiva porque era independiente y rechazó muchas solicitudes de galanes, entonces le negaron muchas oportunidades. Las mujeres en ese entonces eran vistas como un objeto sexual”, dijo Ernesto.

TRABAJO NO RECONOCIDO

El éxito de su trabajo se reflejó en 1973 cuando ganó el Premio Ariel a Mejor Corto Documental. Eso la impulsó para que en 1976 debutara en el área de largometrajes con De todos modos Juan te llamas, cinta que aborda el tema de la guerra cristera y que le dio su primera nominación como directora a los Premios Ariel, así como también en la categoría de Mejor Película. Ésta fue protagonizada por Juan Ferrara, Jorge Russek, y Salvador Sánchez, entre otros.

Después filmó Cananea en 1978, sobre la huelga minera de principios del siglo XX y Misterio/Estudio Q en 1980; sin embargo, ésta última fue un dolor de cabeza para la cineasta, no por la realización sino por el reconocimiento de los créditos ya que el filme protagonizado nuevamente por Ferrara, acompañado de Helena Rojo logró ocho Premios Ariel, pero ningún galardón a dirección o guion cuando ella misma había hecho la adaptación del proyecto, junto a Vicente Leñero, quien sí recibió la estatuilla.

“Uno de los momentos más duros para mi mamá fue cuando no le dieron el Ariel por la película Misterio, el argumento es que la obra está basada en el estudio de Vicente Leñero, pero la adaptación cinematográfica la hizo mi mamá, el filme recibió ocho Arieles, pero ninguno para ella”, compartió Sánchez Fernández.

La cineasta tuvo interés por abordar causas sociales dentro de sus proyectos fílmicos; su objetivo siempre fue retratar la realidad tal y como ella la veía, sin ningún tipo de censura.

LUCHADORA SINDICAL

Esther Morales, asistente de dirección y esposa de Jorge Fons fue la que inspiró a Marcela a querer ser directora de cine; al igual que el camarógrafo Roberto Sánchez Martínez, quien tiempo después se convirtió en su pareja sentimental, con quien procreó dos hijos y compartieron una década juntos.

Además de cine, Marcela estudió teatro y la licenciatura de Filosofía y Letras. Su principal hobbie era la lectura, especialmente la historia, filosofía y la literatura universal. Hoy, su casa parece una biblioteca ya que en cualquier punto que se voltee a ver hay libros o documentos históricos que le ayudaron en su formación, no sólo como cineasta, sino también como maestra, profesión que desempeñó un largo tiempo.

Gracias a ese conocimiento, Fernández Violante pudo luchar por sus derechos y los de sus colegas; sobre todo en el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, como Secretaria General.

“Quedaron proyectos en el tintero, no se dieron por diversas circunstancias, ella quería hacer un documental sobre los niños de Morelia que llegaron a México en el periodo de Lázaro Cárdenas como presidente, él les da refugio no sólo a muchos intelectuales y artista españoles, también llegaron los huérfanos de la guerra civil española, a Veracruz y el presidente Cárdenas los mandó a Morelia.

“Mi mamá intentó hacer ese proyecto como documental, pero no cuajó por diferentes causas. Hizo otros guiones, pero no tanto de la historia de México, incursionó un poco en la comedia, en el tema del feminismo, pero no cuajaron por cuestiones presupuestales”, sostuvo Ernesto.

HEREDERA DE LANDETA

Su mayor amistad fue con la cineasta Matilde Landeta, a quien conoció en el Sindicato gracias al director de cine Alejandro Galindo. Sobre su aporte hizo el cortometraje Matilde Landeta, pionera del cine nacional.

Su hermandad fue tanta que actualmente Marcela es heredera de las películas y bienes de Landeta, quien falleció en enero de 1999.

En el país de los pies ligeros (1982), Nocturno amor que te vas (1987), Golpe de Suerte (1992) y el episodio De cuerpo presente de la película Enredando sombras (1998) fueron algunas de las cintas que dirigió. La última fue Acosada (2001) con Ana Colchero como protagonista. Después su atención se enfocó en la enseñanza y transmisión del conocimiento a nuevas generaciones, por lo que se alejó un poco de los foros.

“Mi mamá como que no le pudo entrar muy bien al cine digital, hay gente que sí se supo que adaptar, mi mamá estaba acostumbrada al cine industrial, al de los ochentas, noventas, pero cuando llegó el siglo XXI, ya no se adaptó a la cuestión digital, quizá por la cuestión de edad, tal vez”, confesó Ernesto.

Marcela Fernández Violante acaba de cumplir 82 años, aunque padece algunos problemas de salud, su familia está pendiente de su bienestar.

La gala de la entrega número 65 de los Premios Ariel se llevará a cabo el 9 de septiembre en el Teatro Degollado en Guadalajara, Jalisco.