Cinemex y Cinépolis cerrarán sus puertas en varios estados por pandemia

La empresa mexicana Cinemex cerrará las puertas de sus salas en algunos estados de la república debido a la crisis por la que pasa la industria en medio de la pandemia, gracias a las restricciones sanitarias y al retraso de estrenos en la pantalla grande.

Algunos de los estados en los que las cortinas de los establecimientos se vendrán abajo son Puebla, Jalisco, León y Durango. Además, de acuerdo con los trabajadores, el cierre se tiene planeado por tres meses y comenzará el 12 de febrero.

Pese a que medios de comunicación locales han dado a conocer el cierre de los complejos, la empresa no ha ofrecido mayores detalles a través de sus redes sociales.

Por ahora, en la página oficial, distintas ciudades con como la Ciudad de México y el área metropolitana, León, Durango, Monterrey, entre otras más no tienen horarios disponibles.

Pero Cinemex no es la única empresa que ha cerrado sus puertas por la pandemia. Su competencia más grande en México, Cinépolis, también ha llevado a cabo el cierre en las unidades ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Toluca, Ciudad de México, Querétaro, Durango y León.

Las dos principales cadenas de cine en México pasan un desastroso momento. El próximo mes de marzo, tanto Cinemex como Cinépolis, cumplen un año con intermitencia en su servicio, como una medida para disminuir los contagios por Covid-19.

Foto: Cuartoscuro

"Te extrañaremos", fue el mensaje que anunciaba una despedida temporal por parte de Cinemex, emitido el pasado 24 de marzo del 2020. Un día después, Cinépolis se sumó a la medida sanitaria: "Nos vemos pronto", aseguró a sus clientes.

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, a través de su página oficial, defiende el regreso de las proyecciones de las cintas bajo sustento de artículos científicos que aseguran que las salas de cine son seguras.

"Evidencia científica demuestra que los lugares cerrados con más probabilidad de contagio de Covid-19 son aquellos donde se habla, grita y canta. En los cines no se habla. Por eso los cines NO son centros de contagio", aseguró la Cámara.

La directora general de la Canacine, Tábata Vilar, describió al cierre de los cines por la pandemia como la peor crisis que ha tenido la industria cinematográfica en la historia. Asimismo, añadió que el año pasado las pérdidas fueron cercanas a 100%, pues se vendió 96% menos que en los años anteriores en promedio.

“Para darse una idea del tamaño de las perdidas, en un fin de semana prepandemia se vendía cuatro millones y medio de boletos y ahorita no llegamos ni a 200 mil boletos”, expresó la directora.

Por ello, mencionó que el 60% de los cines en el país permanecen cerrados y el 40% restante no cuenta con una programación completa.

El estudio “What settings have been linked to SARS-CoV-2 transmission clusters?” analiza más de 200 casos de contagio masivo sin encontrar evidencia de un solo caso en un cine. https://t.co/Uv2Z5vU58K — CANACINE (@CANACINE) January 14, 2021

En cuanto a los empleados, Tábata señaló que se “está resistiendo la nómina”, pues se han logrado llegar a acuerdos para morar pagos hasta que estén abiertos los cines para que puedan volver a trabajar, se han reducido los sueldos, se han pedido préstamos y cerca de 500 salas han tenido que cerrar.

Cinépolis busca reestructurar deuda de más de mil mdd

El pasado 6 de enero se dio a conocer que Cinépolis inició negociaciones para reestructurar una deuda de más de mil millones de dólares adquirida con cuatro entidades financieras.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, la cadena de cines más grande del país contrató a Lazard Ltd. para iniciar conversaciones con BBVA, HSBC, Santander y Bancomext para la reestructura de deuda, según dijeron a la agencia personas familiarizadas con el proceso.

Parte de la deuda incluye un crédito a plazo de siete mil 500 millones de pesos con vencimiento en 2023, un financiamiento rotativo de 200 millones de dólares que vence en 2024, y un crédito a plazo fijo de nueve mil 750 millones de pesos con vencimiento en 2026.

De acuerdo con la agencia, los créditos combinados con obligaciones vinculadas a operaciones en India, Brasil y Medio Oriente equivalen a mil 350 millones de dólares de deuda.

Foto: Especial



Con más de 860 complejos en 17 países, Cinépolis fue impactada por las medidas de confinamiento a nivel global derivadas de la pandemia.

Tan solo en el Estado de México y la Ciudad de México, donde se mantiene el semáforo rojo desde el 18 de diciembre y hasta el próximo 10 de enero, la empresa mantiene cerradas 111 complejos.













