Conmovedor y político: Irene Azuela e Ilse Salas protagonizan “Cabaret”

Irene Azuela e Ilse Salas consideran que “Cabaret” es uno de los mejores musicales del mundo, pues es conmovedor y político a la vez. Las actrices, quienes protagonizan la más reciente versión mexicana (siendo la tercera adaptación), aseguran que es un libreto más vigente que nunca.

“Impacta de varias maneras, por un lado con la idea de venir a este lugar donde puedes ser libre de pensamiento y de acciones, donde tu sexualidad la puedes desarrollar y llevar a cabo sin ningún juicio, y también por los temas políticos en los que sucede esta historia”, declaró Irene Azuela sobre esta obra ocho veces ganadora del Premio Tony.

La historia, nacida en Broadway e inspirada en el libro “Goodbye to Berlin” de Christopher Isherwood, es narrada por “Emcee” (Irene Azuela) y se desarrolla en la Alemania de 1930, en una ciudad dominada por el partido nazi.

En medio de ese ambiente ultraderechista, los artistas del Kit Kat Club, encabezados por “Sally Bowles” (Ilse Salas), deslumbran a su público en un espacio donde se vive libremente el amor y el arte.

Además de su paso por el teatro, fue adaptada al cine en 1972, en una versión protagonizada por Liza Minelli, que fue nominada a 10 premios Oscar, de los cuales se ganó ocho, incluyendo Mejor Dirección (para Bob Foose) y Mejor Actriz.

Ilse considera que pese a haberse escrito hace décadas, este guión es “dolorosamente actual”, pues la humanidad parece no aprender de los errores del pasado, e incluso mencionó a políticos como Javier Milei (presidente de Argentina) y Nayib Bukele, el mandatario de El Salvador, quienes en su opinión atentan contra la libertad y los derechos humanos.

“A mí me conmueve cada día, porque diario tengo la mala costumbre de leer noticias y digo ahí está, no aprendemos nada, ahí estamos unos locos siempre luchando para que se nos escuche y que nos dejen vivir y nos dejen ser, y nos dejen crear y ser libres, y no les convenimos a los derechistas, les caemos mal”.

La ganadora del Ariel en 2018, por su participación en “Las niñas bien”, agregó que por ello el teatro, y el arte en general, son importantes para ayudar a las personas a encontrarle sentido a su vida en un mundo turbulento.

“El arte nos sublima, nos regala y nos abre el alma, nos hace cuestionarnos, nos hace sentirnos humanos y no nada más unas maquinitas que vamos a ganar dinero, comer, dormir”.

UN MÚSICAL CON TINTES DE DRAMA

Para las dos actrices este es su primer proyecto de teatro musical, y ambas reconocen que el reto ha sido grande, pues requiere de un arduo entrenamiento físico y vocal para estar a la altura del personaje.

Irene tenía el sueño de protagonizar una obra de este género desde hace mucho tiempo, pues desde que iba en la preparatoria era fan, e incluso en las clases de canto que tomó por años solía ensayar con temas de obras musicales.

Aunque reconoce que a algunas personas no les gustan este tipo de obras porque todo es felicidad y “todos terminan cantando y bailando alegres”, pero asegura que esta puesta aprovecha las melodías para sostener la historia.

“No es como un gesto absurdo, sino apoyando lo que se está contando, hay canciones muy dramáticas, canciones de diversión absoluta y burla increíble. No es de estos musicales donde sientas que son actores que están haciendo el ridículo, porque en vez de hablar empiezan a cantar, tiene un sustento”.

Ilse añadió que entre ellas se han apoyado mutuamente para mejorar su técnica y desenvolverse en el escenario, desde recomendaciones de coaches de canto y hasta vitaminas. Sin embargo, para ella el mayor soporte ha sido la simple presencia de su compañera.

“Me da paz y alegría, porque es una compañera fantástica y tiene el papel de dirigir esta orquesta, es el duendecillo narrador. Su sola presencia ya es inspiradora”, dijo.

HOMENAJEAN A TINA GALINDO EN CADA FUNCIÓN

Esta producción fue la última en la carrera de Tina Galindo, quien falleció el pasado 29 de enero, y co produjo junto con Daniela Romo, Claudio Carrera y Diego Luna. Gustavo Egelhaaf, quien da vida a “Cliff Bradshaw”, un escritor que llega a Berlín proveniente de Pensilvania, en busca de historias qué contar, aseguró que cada función es un tributo a su legado, pues además fue el mayor sueño de su vida.

“Cuando nos enteramos de la noticia nos entristecimos mucho porque ella quería estar aquí y verlo. Es muy curioso y hasta mágico el cómo su vida se va, y al mismo tiempo nace ‘Cabaret’. Una parte de ella se queda aquí, y nos entrega esta puesta. Eso me parece muy lindo y simbólico, y merecedor de una carrera tan importante como la suya”.

“Cabaret” se presenta de jueves a domingo en el Teatro de los Insurgentes.