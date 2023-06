Corren por los atletas de alto rendimiento: Chela y Celia Lora encabezan carrera para recaudar fondos

Chela y Celia Lora, embajadoras de la competencia filantrópica en pro de los atletas de alto rendimiento #Corramos con Papá, que se llevará a cabo el domingo 18 en las modalidades de cinco y 10 kilómetros en Polanco, esperan la participación de tres mil 500 corredores.

La finalidad es obtener recursos para aquellos atletas que no acceden a las becas, ni a las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade).

“Los queremos ver en familia, contribuyendo en #Corramos con Papá 2023, para hacer del domingo 18 un ambiente familiar y filantrópico”, dijo Chela Lora, mientras que Celia, señaló: “Sabemos que no tienen ninguna ayuda económica y si la hay es irrisoria, esto no es correcto, porque los atletas de México, traen medallas la mayoría de las veces, pero es tiempo de no clavarnos en lo malo o negativo y mejor pensemos en lo positivo y espero que contribuyan desde un peso, hasta el dinero que quieran donar”.

Juan José López, director general y Jonathan Toache, coordinador de Embajadores Polanco Alto Rendimiento, estuvieron presentes en el anuncio de la carrera.

Conferencia de prensa de Chela y Celia Lora / Laura Lovera/El Sol de México

“Invitamos a esta conferencia a autoridades de la Conade y no llegaron. Sin embargo, a nosotros sí nos mueve que los deportistas, no tengan lo necesario también para una buena alimentación y por eso haremos todo lo posible para juntar dinero y canalizarlo a ellos”, expresó López.

Dentro de unas semanas también se realizará una subasta de objetos de artistas, entre estos, una guitarra autografiada de Alex Lora, “que ha tocado en celebraciones de aniversario de El Tri”, dijo Chela Lora.

“Habrá público que diga que para que apoyar económicamente si no sabe si les llega a los atletas. Entonces, que esa gente busque en redes directamente al deportista y lo ayude. También nos importan los deportistas que van a los Paralímpicos de París 2024. Es el momento de ir poniendo nuestro granito de arena”, reiteró la primogénita de Alex Lora.

#Corramos con Papá 2023, la carrera de cinco y 10 kilómteros, cruzará el corredor Polanco, con meta en el Parque Lincoln, el próximo domingo 18.