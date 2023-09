Depeche Mode en México; ingreso, setlist y detalles del concierto en el Foro Sol

Una "M" gigante, colocada al fondo del escenario, iluminaba poco a poco a Dave Graham y Martin Gore, conforme ambos interpretaban "My cosmos is mine". Así iniciaba el primero de tres conciertos que Depeche Mode ofreció en el Foro Sol, ante 65 mil personas.

El show arrancó con un ligero retraso de 25 minutos, ya que debido al intenso tráfico que se generó en las zonas aledañas al recinto, la gente tardó en llegar, y a la hora de inicio original (21:00) había múltiples espacios vacíos.

“Ciudad de México. ¡Buenas noches!", expresó Dave Graham, quien junto con su compañero regresó a nuestro país luego de cinco años de ausencia. El escenario se pintó de rojo para "Walking in my shoes", y la gente se animó todavía más.

El cantante pareció haberse contagiado de la energía que tenía el público, pues comenzó a caminar por todo el escenario mientras cantaba. Enseguida, la imagen de una playa, por donde caminaban un grupo de burros, apareció en las pantallas, mientras sonaba "It's no good".

El show siguió con "Sister of night" e "In your room". La audiencia se mostraba animada, pero Dave quería más, así que caminó a lo largo de la pasarela colocada enfrente del escenario, levantando las manos, invitando a la gente a hacer más ruido.

Así comenzó "Everything counts", primer tema contemplado en el fan action, organizado por distintos grupos de admiradores en redes sociales. Sin embargo, fueron muy pocas las personas que atendieron al llamado de portar guantes blancos e imitar los movimientos que aparecían en pantalla.

Gore tomó el micrófono, y deleitó a los presentes con "Question of lust" y "Soul with me", éxitos que fueron muy bien recibidos por el público, e incluso los motivaron para encender las linternas de sus celulares.

"México, son hermosos. Denle un aplauso a Martin", dijo Dave, antes de retomar la voz principal con "Ghost again". Nuevamente, el cantante pidió más ánimo al público, pero el ritmo acelerado de "A pain that I'm used to" bastó para que la gente comenzara a bailar.

Los músicos recordaron a su fallecido compañero, Andrew Fletcher, cuya fotografía apareció en las pantallas, mientras sonaba "World in my eyes". Ésta fue la tercera canción contemplada para el fan action, y en esta ocasión fueron varias las personas que se sumaron, elevando las imágenes de Fletcher que llevaban consigo.

"Wrong", "Stripped" y "John the revelator" sirvieron para que la gente calentara motores antes del gran cierre. Cuando comenzó "Enjoy the silence", la mayoría de las personas se pusieron de pie, y hubo quienes se acercaron a los barandales para tener una mejor visión y capturar el momento en sus teléfonos.

La banda interpretó una versión extendida de esta canción, y sólo algunos se sumaron a la invitación de prender una luz naranja para sumar al fan action. Los músicos no dejaban de sonreír, y Martin incluso se acercó al borde de la pasarela para saludar a quienes se encontraban en las primeras filas.

"¡Muchas gracias México", dijo Dave. La agrupación se dirigió tras bambalinas durante varios minutos, e incluso algunas personas comenzaron a abandonar el recinto, pensando que el show había llegado a su fin.

Pero aún quedaban un par de canciones en el repertorio de esta noche. Sigilosamente, regresaron para entonar "Waiting for the night". Enseguida, el escenario se iluminó con luces amarillas y rosas, que se encendían y apagaban al ritmo de "Just can't get enough".

La agrupación se despidió con "Never let me down" y "Personal Jesus", que retumbaron las bocinas, en medio de una "lluvia" de luces moradas.