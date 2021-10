En su décima semana, MasterChef Celebrity México despide a Laura Flores

Laura Flores, cantante y actriz, es la novena expulsada en la semana décima de transmisiones del reality culinario MasterChef Celebrity México 2021, quien con estas palabras deja la cocina, no sin antes agradecer su estadía junto a sus compañeros famosos: “Me llevo algo muy lindo, que es un amor por la cocina, una pasión, antes yo cocinaba y me divertía, pero ahora me hice perfeccionista y eso está muy padre”.

Aún sin la presencia del chef Joserra, el juez Adrián Herrera le detalla antes de salir por la puerta de MasterChef a Laura Flores su principal error, la cocción de su pastel en el reto de eliminación: “Sí, los sabores estaban ahí, pero nunca hemos permitido que un elemento con un proceso de cocción deficiente, pase, no se puede. Fue un gran placer tenerte aquí, estabas cocinando bastante bien. Creo que el día de hoy te vas con un plato bastante bueno, de hecho, gracias y nos seguiremos viendo”.

Gossip Masterchef Celebrity: la Bebeshita cambia el menú de su taquería

Por su parte, Laura comentó: “No creo que la calificación haya sido injusta, estamos en un punto de la competencia que es imperdonable la falta de cocción”. Aunado a que en la prueba dos como parte del equipo azul con Laura Zapata, Tony Balardi y la Bebeshita, quien regresó en el lugar de Paty Navidad por encontrarse en cuarentena de Covid-19, al cocinar un platillo con espárragos éstos se le cayeron y reconoció que los volvió a levantar y sólo los enjuagó y los colocó en el plato, lo que no sólo los jueces reprobaron, sino compañeros del equipo rojo. Stephanie Salas comentó: “En el ABC de la cocina, jamás se puede hacer lo que ella hizo”.

Cabe mencionar que aún en esta grabación, décima del reality, Paty Navidad, David Salomón y Paco Chacón, no estuvieron, pues permanecían en cuarentena en ese momento y ellos pidieron a la producción que los representarán Bebeshita, William y Javier Vázquez, respectivamente.

Otro punto fue que la participante Aida Cuevas, iba para el reto de eliminación y ya no pudo hacer el pastel que le pidieron los chefs porque se sintió mal.

Y curiosamente, también en el reto de eliminación, por detalles como exceso de azúcar en su pastel, Bebeshita quedó frente a Laura Flores, para que los jueces decidieran quien de las dos salía. Lo que definió la salida de Laura, fue el hecho de dejar caer los espárragos y volver a usarlos como guarnición. Al escuchar su nombre en la voz del chef Herrera, ella gritó: ¡Yes… sí, sí!”, o sea que se iba feliz.

Masterchef Celebrity México 2021, a las 19:30 horas cada viernes por Azteca Uno.