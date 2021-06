Fernando Guallar, listo para nuevos retos

El actor español Fernando Guallar saltó a la fama con la serie Velvet Colección, donde interpretó a Sergio Godó, uno de los galanes de la serie, y previo a este papel dio vida a un mesero llamado Gonzalo Inchausti en la tele serie histórica Amar es para siempre.

Pero fue hasta su participación en Luis Miguel: La serie que se dio a conocer a nivel internacional, y hoy se siente entusiasmado de tener más proyectos en Latinoamérica, que le permitan explorar otras facetas como actor.

Celebridades César Santa Ana se despide de su personaje en Luis Miguel: la serie

"Quiero tener personajes diferentes, porque creo que es lo que me viene, ahora me va a tocar a mí tomar decisiones en cuanto a proyectos, algunos los voy a tener que rechazar porque también quiero contar personajes diferentes. El galán está muy bien, y me lo he pasado muy bien, pero de repente también quiero empezar a transformarme y a saciar ciertas inquietudes creativas que tengo y que quiero desarrollar", comentó a El Sol de México.

El originario de Valencia, España, externó su deseo de incursionar en el cine mexicano, pues considera que hay mucho talento en nuestro país, y como resultado se están realizando producciones en las que le gustaría participar, sin dejar de lado el cine europeo que lo vio nacer como intérprete profesional.

El actor aprovechó la oportunidad para agradecer a toda la producción de Luis Miguel: La serie, y en especial a Diego Boneta y Macarena Achaga con quienes compartió la mayoría de sus escenas, porque asegura que esa oportunidad fue el inicio de una sólida carrera en América Latina, que le traerá grandes satisfacciones.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Estoy en un momento muy bueno, en el que estoy contento con el trabajo que hemos hecho. Esto me ha dado mucha fuerza para tener claro lo que quiero, y ver cuáles son las decisiones profesionales siguientes que voy a tomar", subrayó. "Considero que voy a tener una relación bastante estrecha con México y con Latinoamérica durante toda mi carrera, lo cual me hace bastante feliz".

Actualmente está a la espera de que se confirme su participación en la tercera entrega de la bioserie de El sol, y en poco tiempo se le podrá ver en un episodio de la serie Patria, que se transmitirá en la plataforma HBO Max, que llega a México el 29 de junio.