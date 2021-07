Fonse recuerda sus inicios difíciles en la música

Fonseca se sorprende cuando cae en cuenta que en unos meses el álbum homónimo con el que debutó en la música cumplirá 20 años. “Es una locura pensar que este tiempo haya pasado tan rápido”, dice con una sonrisa que rompe el tono serio de la charla con El Sol de México.

Si bien han sido dos décadas de trayectoria ininterrumpida, la carrera del colombiano pudo comenzar años antes. “Yo estaba con una disquera venezolana que quebró y duraron dos años en darme la carta de libertad. Eso fue muy duro para mí porque arrancando, estaba con las manos atadas. Después vino Te mando flores y mi vida cambió para siempre”, recuerda.

Eran tiempos difíciles, sobre todo con la aparición de las plataformas de música en línea. “En el 2002 no había plataformas, acababa de aparecer Napster en el mundo y me tocó una época compleja donde las disqueras la pasaban mal porque no se vendían discos”.

Te mando flores fue parte de su segundo disco, Corazón, de 2002 y se mantiene como su canción más escuchada en Spotify con más de 140 millones de streams. Desde entonces, se convirtió en uno de los exponentes en español más importantes, avalado por seis Latin Grammys y una nominación al Grammy que logró en 2012.

Hoy, dice el cantante, la carrera se ha vuelto más fácil en cuanto a producción creativa, pero no de consumo. El mismo auge de las plataformas digitales que tuvo su origen hace 20 años con Napster, dificulta su quehacer.

“Ahora están todas estas plataformas digitales donde cualquiera puede producir una canción. Aunque, claro, hay más proyectos y artistas pero por lo menos puedes poner tu música ahí y que te escuchen”.

La forma en que un artista contemporáneo sale adelante en estos tiempos es por los shows en vivo, mismos que se detuvieron hace 16 meses por la pandemia.

Fonseca ofreció su último concierto el 12 de marzo del 2020, “estuvo cerca de cancelarse porque el día siguiente en Bogotá suspendieron los eventos mayores de 400 personas y para el 14 de marzo el límite era de 100. Fue justo en la línea”, dice.

Año y medio después de este concierto, Fonseca se reencontrará con el público en la gira Compadres, que promueve el proyecto del mismo nombre que realiza con Andrés Cepeda y que iniciará presentaciones en Estados Unidos. “No sabes las ganas que tenemos de retomar la gira, estamos emocionados de regresar a los escenarios porque nos hace falta, aunque hice shows streaming definitivamente no es lo mismo”.

La gira de conciertos que inicia en agosto incluirá los nuevos temas que Fonseca ha lanzado en los últimos meses, como Tú 1ero, una coautoría con el colombiano Richie López y que es el primer avance de lo que será su nuevo material.

“Para mí esta canción marca ese principio, el regreso poco a poco de nuestra realidad”, finaliza el cantautor.