Fonseca rinde tributo a los ritmos que lo formaron en “Tropicalia”

Para su décimo álbum de estudio, Fonseca apostó por explorar un género musical distinto por cada tema que escribió, desde aquellos que lo han influenciado en su carrera, como los que disfrutó de pequeño, incluso los que creció escuchando.

Merengue, vallenato, mariachi, bolero y salsa son algunos de los géneros que el originario de Bogotá ofrecerá a sus fans en su álbum “Tropicalia” estará disponible en plataformas digitales.

“Para mí, es el álbum más importante de mi carrera, me siento muy emocionado por este trabajo. Este disco lo hice de una manera diferente a como he trabajado anteriormente, arranqué por el concepto del álbum, por seleccionar lo tropical y lo titulé de inmediato, a partir de ahí lo empecé a construir, el ejercicio de esa manera es impresionante porque fue un viaje distinto”, afirmó Fonseca en una charla con medios.

“Poco a poco fui descubriendo que lo que estaba haciendo era un viaje introspectivo, musicalmente hablando, en donde empecé a pasear por los géneros que me han influenciado en mi carrera y los que me han acompañado en mis parrandas, en mis emociones, tristezas, alegrías, más allá de lo musical, los géneros que tengo en ‘Tropicalia’ me han acompañado a lo largo de mi vida”, agregó el siete veces ganador de Latin Grammy.

El cantautor se enfocó en el trabajo del material durante el último año y medio. Es una compilación de 11 temas, de los cuales sólo presentó seis, a manera de adelanto en el encuentro con la prensa.

“Pedacito de playa” es uno de los sencillos en merengue; le sigue “Si tú me quieres”, en colaboración con Juan Luis Guerra, bajo la producción de Juanes.

“El merengue aunque no sea tan evidente, ha sido influencia en mi vida por muchas razones ya que he agarrado elementos prestados en el camino. ‘Si tú me quieres’, es la canción que da el punto de partida del álbum y la reafirmación que da muchas frases que he escuchado en la vida como: ‘los tiempos de Dios son perfectos’ y ‘las cosas pasan cuando tienen que pasar’”, dijo.

Su siguiente colaboración “Colección de recuerdos” es en bolero, en donde se acompañó de Chucho Valdés y el salsero Gilberto Santa Rosa.

Para Fonseca, el mariachi es uno de los géneros que más conquistó su corazón, de hecho en su último tour, “Viajantes”, se acompañó del mariachi. Este disco incluye “La terquedad”.

“Hace 10 años no me habría arriesgado hacer un álbum así porque estaba en un proceso de construir un sonido, una carrera. Pero llega un punto que me siento cómodo hacerlo y logro incluirlo dentro de mi mundo y mi lenguaje, así que me arriesgué para que cada género sonara como es realmente. Musicalmente fue un reto muy grande, pero sin estarlo pensando y planeando, la vida me ha preparado para hacer un álbum así”, sostuvo.

Finalmente, Fonseca cumplió un sueño al colaborar con Grupo Niche, un legendario concepto musical con el que el colombiano aprendió a bailar salsa y creció escuchando distintas canciones.

“Para mí, este álbum es un sueño cumplido, es un honor leer la lista de invitados y no puedo creerlo, es muy importante en mi carrera compartir con grandes figuras, tuve mucho aprendizaje con Gilberto y Chucho, incluso también con Grupo Niche que me dieron ese privilegio de colaborar con ellos, siendo el único con quien han compartido un tema en más de 40 años de carrera de la agrupación”, dijo.