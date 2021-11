Foo Fighters estrenará la película de terror y comedia "Studio 666"

La banda filmó Studio 666, una película en la que los integrantes se mudan a una mansión de Encino para la realización de ese disco (la misma casona donde efectivamente grabaron Medicine at midnight, su disco número 10, lanzado este año) y una vez ahí, Dave Grohl se encuentra lidiando con fuerzas sobrenaturales que amenazan tanto la producción, como la vida de la banda. Sin saberlo, se han instalado en una propiedad llena de espeluznantes historias del rock and roll.

“Después de décadas de videos ridículos y numerosos documentales musicales, finalmente llegó el momento de llevar esto al siguiente nivel... Una película de comedia de terror de larga duración”, explica Dave Grohl, vocalista y líder de una de las agrupaciones más esperadas ese viernes 12 en el festival Tecate Pa'l Norte, quien tuvo la idea de la trama, protagonizada por los creadores de Skin and bones.

“Como la mayoría de las cosas de Foo, Studio 666 comenzó con una idea inverosímil que se convirtió en algo más grande de lo que jamás imaginamos. Filmada en la misma casa donde grabamos nuestro último álbum, Medicine at midnight (¡yo sabía que el lugar estaba embrujado!), y recupera la magia que tenían todas nuestras películas de rock and roll favoritas, pero con un giro: sangre hilarante que de verdad impacta", agrega Grohl en un comunicado de Sony Music.

Los Foo Fighters, que actuarán en marzo en importantes festivales de América Latina: El Lollapalooza en Argentina, Asunciónico en Paraguay, y Estereo Picnic de Colombia, trabajaron en la cinta los últimos dos años.

La distribuidora Open Road Films, responsable de éxitos como Spotlight (En primera plana, 2015), adquirió los derechos y se estrenará en Estados Unidos el 25 de febrero de 2022, para exhibirse posteriormente a nivel internacional.

"Por fin podemos sacar a este gato de la bolsa después de mantenerlo como nuestro secreto mejor guardado durante dos años. Prepárate para reír, gritar y sacudir la cabeza con tus palomitas de maíz. Studio 666 te dejará como loco", dice Grohl.

"No podríamos estar más emocionados de unirnos a Foo Fighters para una película que seguramente hará gritar y reír al público", dijo Tom Ortenberg, director de Open Road Films. "Los Foos llevan su química cómica y el talento musical que todos amamos a la pantalla grande en esta histérica película de terror", agrega.

Para el director BJ McDonnell, la cinta “es una combinación perfecta de todas las cosas que amo. Rock, terror y comedia, todo unido en una película muy emocionante. Estoy feliz de haberme asociado con los Foo Fighters para crear una película de banda a la vieja escuela. Han pasado años desde que vimos algo como Help!, de los Beatles, Head, de The Monkees o KISS meets the phantom of the park. ¡Toma esa diversión cinematográfica de banda de los sesenta y setenta, mézclala con terror y nace Studio 666!".