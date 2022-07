Gepe está listo para regresar a los escenarios en vivo

Después de la pandemia, para el chileno Gepe cada concierto que realiza lo vive como si fuera el último, pues siempre está latente el riesgo de que llegue otra crisis, y obligue a todos a bajar de los escenarios nuevamente.

Y es que el cantautor se considera un adicto a tocar en vivo, pues según describe en entrevista, al estar arriba del escenario se siente como si el tiempo no pasara, y sólo existieran él, su público y la música.

“Esa energía se vuelve reconfortante y necesaria; peligrosa en el sentido de que no la puedes manejar. Me ha pasado, que estoy en un concierto chico o grande y me pego en la batería, o choco contra alguien, pero en el momento no lo siento. Ya cuando acaba el concierto me bajo y vuelvo a mí”, cuenta entre risas.

El cantante está a punto de vivir esta experiencia al máximo, al presentarse en el Auditorio BB el próximo 15 de octubre. Este concierto llega luego de un exitoso paso por los festivales Vive Latino y Tecate Pal Norte, pero en su opinión, esta fecha en solitario será su verdadero reencuentro con los fans.

“Es realmente quedarse y darlo todo, demostrar lo que uno es. Este concierto tiene que ver con eso, es un concepto extendido con todo nuestro repertorio sobre la mesa, con una banda completa y un cuerpo de baile ahí presente”.

Al referirse a la vulnerabilidad que se proyecta al cantar música en vivo, agradeció que las condiciones sanitarias ya permitan tener estos encuentros, pues cuando se está detrás de una pantalla, no siempre se logra esa autenticidad.

“La honestidad hoy en día se agradece, porque en general muchos de nosotros estamos escondidos, sobre todo en las redes sociales, detrás de un filtro o de un post, escondidos detrás de una aplicación.

“En cambio cuando el artista está ahí, expuesto y vulnerable, en un escenario musical, o el teatro, o quien escribe una novela o un reportaje, cuando está ahí cien por ciento, se agradece esa oportunidad de conocerlo mejor y conocer su realidad”, agregó.

Además de esta presentación, el cantante prepara el lanzamiento de un nuevo tema, junto a El David Aguilar, para el 15 de julio. En agosto, presentará otro sencillo al lado de una gran figura mexicana, cuyo nombre pronto será revelado.