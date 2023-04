La niñas querrán ser más que princesas en peligro tras ver Super Mario Bros: Chris Pratt

Rara vez los protagonistas de películas pueden compartir su trabajo con sus hijos, por eso Chris Pratt y Charlie Day, quienes dan voz a "Mario" y "Luigi" en "Super Mario Bros: La película", disfrutaron participar en la versión animada de la cinta que habla sobre la unidad, y en el caso de Pratt, al ser padre de dos niñas, agradece que en la "Princesa Peach" tengan un referente de fortaleza.

"Trabajan en conjunto, y se ayudan mutuamente, ella se siente como igual. Cuando mis hijas tengan la edad suficiente para ver la película, me las imagino regresando a casa y queriendo ser "Peach", con la posibilidad de pelear y tener poderes", dice en entrevista con El Sol de México.

Puede interesarte: Sorprenden con segundo trailer de Super Mario Bros: la película

"Van a querer hacer cosas que han estado más dirigidas a hombres en la cultura pop, y ahora hay este cambio, y la audiencia nos dice qué les gusta. Las niñas quieren ver estás películas tanto como los niños, no sólo quieren ser damiselas en peligro", agregó el actor, cuyas hijas Eloise Christina y Lyla Maria, llevan en primer lugar el apellido de su madre Katherine Schwarzenegger y luego el Pratt.

UNA VIEJA HISTORIA

La cinta está inspirada en el videojuego creado por Shigeru Miyamoto para Nintendo en 1983, el cual es la franquicia de su tipo más vendida de la historia. De "Super Mario Bros." de 1985, se adquirieron hasta el corte de 2022, 40.2 millones de copias. Por su parte, el juego "New Super Mario Bros", lanzado en 2006, vendió 30.8 millones de unidades.

Su trama sigue las aventuras del plomero Mario, en su travesía lo acompaña a veces su hermano Luigi, existe una princesa llamada Peach y y un malvado al cual deben derrotar. Este es un juego de plataformas en el que se corre y se salta sobre el enemigo en diferente nivel de habilidad según se vaya avanzando en el juego.

La historia de esta cinta sigue los pasos de "Mario", quien viaja a través de un laberinto subterráneo con su hermano, "Luigi". Una vez ahí, este último termina en el reino del malvado "Bowser" (Jack Black), por lo que deberá unir fuerzas con la "Princesa Peach" (Anya Taylor-Joy) para salvarlo.

EVITA EL LADO OSCURO

Siempre conocido por ser el bueno de la historia, en esta ocasión Jack Black se puso en el "caparazón" del antagonista, una monstruosa tortuga que no teme destruir todo a su paso, con tal de obtener el amor de la princesa.

Aunque el actor se dijo emocionado con la posibilidad de dar voz al villano, e incluso aseguró que él mismo hubiera seleccionado ese personaje si le hubieran dado a elegir, destacó que procura huir de ese lado oscuro.

"No me considero como un "Bowser", aunque sí tengo uno por dentro. Es esa pequeña esquina oscura, si él se apoderara de mí sería aterrador, porque es un monstruo controlador, quiere dominar y controlar todo en su mundo, y dominar con miedo", declaró a este diario.

El también cantante se refirió a la manera en que ser famoso abre la puerta a la tentación, y puede llevar a una persona a usar su poder para el mal. "Te dan ganas de tener a todos en tu mundo bajo tu control, eso es un instinto de "Bowser", espero nunca convertirme en eso, conozco a algunos, pero no diré quiénes son".

PRESS START. The final #SuperMarioMovie trailer is here! Tickets on sale now: https://t.co/8P2JiqQgNO



❤️ this tweet to Power-Up with exclusive updates from The Super Mario Bros. Movie! pic.twitter.com/r8pAexzfMz — The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) March 9, 2023

Finalmente, reveló que para evitar caer en eso "debes recordar que eres muy afortunado, y no podrías tener este estilo de vida tan increíble, y simplemente mantenerte humilde".

FAN DESDE EL INICIO

El comediante Keegan-Michael Key, encargado de prestar su voz a "Toad", el mejor amigo de Mario y su guía en el "Reino champiñón", se dijo emocionado por participar en esta cinta, pues ha sido seguidor del videojuego desde el inicio.

"El primer título de Mario que jugué fue el original, "Donkey Kong", fue su primera aparición, así que fue mi introducción a ese mundo. Luego iba al arcade (las maquinitas) y jugaba ahí, y después lo compré para la consola de casa, y jugaba hasta que mi televisión ya no podía más", cuenta.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al haber crecido teniendo a este universo tan de cerca, conoce muy bien todos los secretos y poderes que alberga el juego. Y aunque hay muchos tipos de cubos sorpresa, su favorito sigue siendo el del hongo que aumenta de tamaño, pues considera sería muy útil en la vida real.

"A veces creo que debería arriesgarme más cuando juego, a veces la mejor estrategia es que debes fallar para mejorar, hasta que entiendas cómo funciona", señaló. "Si tuviera ese poder podría alcanzar los productos que están en los gabinetes de hasta arriba en el supermercado", bromeó.

"Super Mario Bros: La película" se estrena el próximo 5 de abril en salas de cine, es apta para todo público.