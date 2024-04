“La sociedad de la nieve” comienza con el pie derecho en los Premios Platino

QUINTANA ROO. “La sociedad de la nieve” ya cuenta con dos premios ganados en la edición número 11 de los Premios Platino, que celebra a lo mejor del cine iberoamericano.

Aunque la ceremonia se llevará a cabo este 20 de abril, en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, en Quintana Roo, un día antes del evento se entregaron cuatro premios otorgados por el público, de los cuales la cinta del español Juan Antonio Bayona basada en la historia de amistad entre los sobrevivientes de los Andes, recibió dos: Mejor Película Iberoamericana de Ficción y Mejor interpretación masculina, para al actor Enzo Vogrincic.

“Esta película, al final, de lo que habla es que estamos solos, realmente sólo nos tenemos los unos a los otros. Esta cinta es el resultado del esfuerzo de un equipo gigante que estuvo dándose apoyo, acompañándose mucho, un equipo español, argentino, chileno, creo que ese es el mensaje, que juntos, podemos construir cosas maravillosas“, afirmó el director sobre el entarimado, con su premio en mano.

Esta película nos abrazó muchísimo y fue una cosa realmente masiva, es increíble cuando una película, algo tan sencillo, toca algo que es real para quien lo ve. Desde que inicié este proyecto me la he pasando diciendo ‘gracias’, gracias a Juan por hacer esta película, a mis amigos de la montaña que sin ellos no hay película, gracias a quienes me enseñaron a decir gracias, que son mis papás expresó Enzo al recibir su premio

Al momento de entregar la estatuilla plateada, la producción de “La sociedad de la nieve” se reunió en el escenario para celebrar el triunfo. En la gala principal, este largometraje disponible en Netflix cuenta con siete nominaciones en las categorías más importantes como Mejor Interpretación Masculina y de Reparto, Dirección, Sonido, Fotografía y Montaje.

Por otro lado, Dolores Fonzi ganó el premio en la categoría de Mejor Interpretación Femenina por su trabajo en “Blondi”; en su discurso, la actriz hizo un llamado a la resistencia, a no desistir a pesar de que la situación para el cine en su país puede tornarse más compleja. “Aguanten cine Argentina, cine mundial, no nos van a parar, aguanten, no hay que rendirse nunca“, dijo.

Por otro lado, “El cuerpo en llamas”, de Laura Sarmiento, se coronó en la terna de Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica. La actriz Úrsula Coberó representó al filme en la categoría de Mejor Interpretación Femenina en miniserie o teleserie, mientras que el actor Santiago Korovsky ganó en esa terna pero en el rubro masculino, por su actuación en “División Palermo”.

“Agradezco a la productora, a Netflix, a mi familia que hizo campaña en redes, a los directores, guionistas, compañeros actores que hacen que uno parezca un actor decente y a todos los que votaron, gracias por valorar a una comedia que en estos tiempos tan raros que nos toca vivir, reírse y pensar las cosas con humor me parece más importante que nunca“, indicó Korovsky sobre el escenario al recibir su estatuilla.