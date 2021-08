Manu Nna presenta un reality sin censura, busca romper prejuicios

El standupero Manu Nna no está de acuerdo con que la sexualidad sea un tema prohibido, pues lo considera parte fundamental de la vida humana, y como tal debería abordarse sin miedo. Por ello busca romper los tabúes a través de un programa titulado Date cuenta, que se transmite en YouTube por el canal Con lugar.

“Nos educaron diciéndonos que del sexo no se habla y da pena, pero al final creo que esa es la educación sexual. Si tuviéramos mejor educación sexual, vendríamos también desde otros lugares, nos respetaríamos y nos llevaríamos mejor”, comparte vía Zoom a El Sol de México.

El reality es co-conducido por la estrella de Acapulco Shore, Karime Pindter, y en cada episodio presenta a un grupo de tres participantes que a través de dinámicas llenas de picardía, buscarán conquistar el corazón de un soltero codiciado.

Este no es el primer proyecto que Manu Nna realiza en colaboración con dicha plataforma, ya que anteriormente había participado con su programa Sapiosexual, donde también se abordan temas de sexo a través del humor. Al respecto, el comediante expresó que si bien la sexualidad es divertida, también se debe hablar con respeto y desde un lugar honesto.

“Todo el mundo se escandaliza, por cómo le van a enseñar a los niños educación sexual. No, no les voy a decir cómo hacer un bebé, pero sí les diré que no se le dice “florecita”, “abejita” y “semillita””.

A lo largo de su carrera, Manu Nna se ha caracterizado por compartir su punto de vista sobre situaciones cotidianas, por lo que celebró que los medios de comunicación abran poco a poco los espacios para abordar temáticas LGBT+, y se dé oportunidad a narrativas creadas por miembros de la comunidad.

“Ya existe más representación en el cine, en el teatro, en la televisión y en la música, creo que eso es lo importante de lo que Internet ha hecho. Es una cosa muy fuerte, sale algo y se hace viral, eso se agradece muchísimo”, señaló. “La televisión todavía restringe, todavía medio te dice qué ver y qué no, qué está bien y qué no, pero sí hay canales que poco a poco van soltando dos que tres toques de comunidad”.

En su opinión la comedia ha sido parte fundamental de esta apertura, porque no sólo les ha permitido hablar sin censura, sino que también les ha ayudado a compartir sus vivencias, tal y como los comediantes heterosexuales lo han hecho durante años.

“El stand up comedy es un lugar bien honesto, estás arriba de un escenario platicando tus anécdotas desde la comedia, y podemos comunicar cosas también muy fuertes, importantes e interesantes, sin llegar a reeducar a nadie”, señaló.

Además de este reality, que estrena episodios todos los jueves a las 20:00 horas en el canal Con lugar, Manu Nna espera el estreno de El gran pastelero Bake off México, una producción de HBO Max que terminó de rodar hace unos meses, y espera esté al aire este mismo año.