Me siento realizado: Hugo Sánchez presenta documental sobre su vida

De Niño de oro a General napoleónico, los distintos motes y calificativos que le han dado a Hugo Sánchez a lo largo de los años por su talento y actitud, tanto dentro como fuera de las canchas, llenan de claroscuros su figura de ídolo, le dan relieve y profundidad, lo vuelven de nuevo un ser humano.

Sin embargo, a pesar de estos contrastes de opiniones, no existe quien ponga en entre dicho lo que, a fuerza de voluntad, disciplina y un sin número de patadas logró en su momento y nadie ha podido superar: convertirse en el mejor futbolista mexicano de la historia.

Como un close up al modo en que este centro delantero llegó tan lejos en el mundo del balón pie nacional e internacional, la plataforma de streaming Prime Video de Amazon, rodó el documental Hugo Sánchez: El gol y la gloria, el cual se estrenará este próximo 18 de noviembre.

En entrevista con El Sol de México, Hugo Sánchez explica los motivos de esta nueva producción, la nostalgia que dejó al dejar las canchas y el legado que espera dejar a las nuevas generaciones.

“En realidad este documental fue una propuesta del director Francisco Javier Padilla, el cual, siendo mexicano me preguntó si me gustaría pensar hacer en una película documental. A mí me pareció fantástico, no me habían hecho una propuesta así, aunque más adelante surgieron propuestas de series y biografías.

“Ya han pasado entre cinco y seis años desde que se comenzó a desarrollar la idea. Ahora que ya saldrá a la luz estoy muy contento, pues quiero que sea parte de mi legado. Hay generaciones que no me vieron jugar en vivo ni en la televisión y… bueno, lo que quiero compartirles es la idea de que se pueden conseguir las metas, los objetivos y los sueños”, explica el pentapichichi, sobre el origen de este documental.

LOS LOGROS Y LA FELICIDAD

Hugo Sánchez: El Gol y la Gloria, es un recorrido a ras de pasto por los momentos más relevantes, íntimos y significativos de este icónico futbolista: desde su entrada a las fuerzas básicas de los Pumas cuando tenía 11 años, su ascenso hasta primera división con el mismo equipo; pasando por su salto al futbol español con el Atlético de Madrid y su coronación como uno de los mejores jugadores del mundo con la casaca del Real Madrid; hasta su regreso a México y sus distintas participaciones con la selección en mundiales y otros torneos internacionales.

“Desde niño me fui poniendo metas poco a poco. Luego, cuando fui creciendo y conociendo cuáles eran esas metas, fui adquiriendo más confianza y seguridad en mí mismo, hasta que llegó un momento en el que todo lo que me proponía lo iba alcanzando.

“Todo ese tiempo paso muy rápido, y más aún cuando comencé a jugar de forma oficial. Pero al final, lo que queda es la felicidad y los logros que fueron conseguidos tanto a nivel individual como colectivo. Al final de todo ese camino lo que sí puedo presumir es que me siento realizado”, comenta Hugo Sánchez sobre la impresión que deja mirar en retrospectiva su vida.

El documental está acompañado de voces de destacados personajes de la cultura y la cultura popular de México, como el escritor Juan Villoro, el exboxeador Julio César Chávez o el músico Alex Lora; así como comentaristas y narradores deportivos, entre ellos David Faitelson, Christian Martinoli, Fernando Schwartz; así como compañeros y directores técnicos que lo acompañaron, Luis Aragonés, entrenador del Atlético de Madrid, Chucho Ramírez (director técnico de la Selección sub 17 y su amigo de infancia) y Vicente del Bosque, entrenador del Real Madrid.

Todos ellos coinciden en que Hugo Sánchez ha sido un parteaguas para el deporte nacional por su habilidad y cantidad de premios alcanzados; incluso hay algunos que se aventuran a afirmar que Hugo Sánchez es un ícono de la cultura nacional del siglo XX. Ante estas afirmaciones Hugo contesta con una sonrisa que le es imposible contener.

“Pues me siento contento y orgulloso por lo logrado, por lo conseguido. Como lo he dicho, si hay algo que uno debe buscar es ser feliz. El futbol es lo que me ha dado, la felicidad. Por eso es que puedo irradiarla a mis seres queridos, a mi familia, a mis amigos y a la gente. Por eso quiero que mi legado sirva para transmitir que podemos alcanzarlo todo si nos lo proponemos. Con perseverancia y constancia se puede hacer mucho, no solamente en México, sino fuera del país, para demostrar que los mexicanos podemos ser iguales o mejores que cualquiera en el mundo”.

Sobre la posible nostalgia que pudiese haber brotado del haber hecho este documental, Hugo Sánchez comenta.

“Lo que logra Hugo Sánchez: El Gol y la Gloria en mí es ponerme contento. Hubo un tiempo en el que me afectó haber dejado de jugar, porque lo echaba mucho de menos. Había sido tanta la costumbre de hacer lo que más me ha gustado en la vida, que entonces tomé la decisión de prepararme y capacitarme para ser director técnico, pues era lo más cercano a estar en la cancha, ahí, al lado del banquillo de los suplentes y el cuerpo técnico.

“Yo ya había pensado en alejarme del futbol sin que me afectara, para eso estudié odontología, que es mi carrera. Incluso estaba pensando en poner mi clínica y todo. Pero luego me dieron la idea de ser técnico para transmitir todo lo que sé a los jugadores jóvenes. Ahora soy analista y comentarista, son facetas diferentes, pero que me han servido para valorar y reconocer la magnitud de lo que significa que un jugador alcance sus logros”, concluye.