Ni buena ni mala, sólo chida: Mayra Hermosillo tras interpretar a Enedina Arellano Félix

El canal de televisión por cable A&E transmite la tercera temporada de la serie Narcos: México, en cuya trama interviene la actriz Mayra Hermosillo, personificando a Enedina Arellano Félix, la contadora de la familia que fundó el cártel de Tijuana.

En entrevista con El Sol de México, la actriz comentó que en esta ficción basada en hechos reales, interpreta a una mujer empoderada, inteligente, fuerte y estratega que cuenta con el respeto de sus hermanos (Benjamín, Ramón y Francisco Rafael), que le brindan autoridad aún cuando siguen la típica cultura machista.

“Este trabajo me dejó mucho aprendizaje como actriz, como ciudadana y también como mujer, como entender que lo que hago es un trabajo. Puedo tener mis diferencias con este personaje como Mayra Hermosillo, pero tampoco la juzgo. Se me invitó a hacer un trabajo diferente, para poder lograrlo y no juzgarlo desde un principio. Simplemente soy Enedina Arellano Félix, ni buena ni mala, sólo chida”.

Mayra, ahonda sobre su caracterización como Enedina.

“Ella es una mujer trabajadora, haciendo lo que decidió hacer, dentro de esa decisión ha hecho su trabajo lo mejor que ha podido, hace tanto de estratega, de planeación y mantener un perfil bajo de sus actividades.

“Es duro para ella como mujer, que se dedica a algo que sin duda ha lastimado a nuestro país y duele, porque lastima. Yo soy Mayra sigo sin entender porqué tenemos que lastimarnos los unos a los otros físicamente, emocional y mentalmente, por qué la tortura, por qué el miedo. Claramente hay un gran beneficio en esto”.

En la charla, sobre la tercera temporada de Narcos: México, a pregunta expresa sobre el destino de las personas que eligen ser narcotraficantes la actriz consideró que es algo difícil de contestar. “A mí me encantaría conocer y saber el origen o las condiciones que tomaron para estas decisiones. Siempre siento que podemos elegir otros caminos que son más complejos, más difíciles.

“Me da mucha tristeza que se haya creado un código de violencia para darnos a respetar, para darnos a notar. Para que la gente sepa de nuestra existencia hay que violentar al otro, eso no lo entiendo. Creo que tenemos situaciones complejas socialmente hablando y que nos falta mucho por conocernos como humanos. Creo que hay otras maneras de estar en el poder, hay otras maneras de que se respete uno al otro. Desafortunadamente estamos muy avanzados en la violencia y en ese código”.

La artista con una ascendente trayectoria en los últimos ocho años, asegura que trabajar en esta serie le dio otra perspectiva de la vida.

“Contribuyó a mi crecimiento profesional y formación personal. Aunque me da mucha tristeza no entender profundamente porque somos tan violentos, sé que es una estrategia para someternos y que siga la gente en el poder, pero no me queda claro cómo porque no intentar otras formas y otras maneras a las que le tenemos miedo”.

“Nunca vamos a conocer ese mundo del narcotráfico, aunque lo representemos en series y películas con diferentes aristas, nunca vamos a saber que tan fuerte es dentro de todo”.

La tercera temporada de Narcos México se transmite de lunes a viernes por A&E a las 22:00 horas.