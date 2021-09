Mía Rubín presenta su primer sencillo oficial

Desde que tenía cinco años, Mía Rubín soñaba con convertirse en cantante, y es ahora, a sus 16 años, cuando después de un largo tiempo preparando su debut, cumple esta meta con un sencillo titulado La flecha, en el que además comparte el micrófono con Chucho Rivas.

Este tema abre la puerta para una nueva faceta, ya que para el video se caracterizó con un estilo gótico, con el que nunca antes había experimentado. En entrevista telefónica, la cantante compartió que se siente muy emocionada con abrir su camino musical de esta manera.

“Me hicieron sentir muy diferente, más confiada y más empoderada, una versión de mí que intento incluso aplicar más en mi vida diaria”, dijo. “Nunca me había sentido así antes… poderosa, y también es algo diferente a lo que he hecho, y fue muy importante resaltar eso, es un gran inicio para mi carrera el mostrar versatilidad, y también que estoy dispuesta a hacer cosas inesperadas”.

Mía destacó que uno de sus principales objetivos es inspirar a otros con su trabajo y hacerlos sentir bien en todos los momentos de su vida, tal y como las canciones de artistas como Billie Eillish, The Weeknd, Mon Laferte y Julieta Venegas han hecho con ella.

En su opinión, compartir sus emociones a través de sus letras es una extensión de la comunicación que ha tenido con sus seguidores durante los años que lleva de carrera, y es un gusto poder mostrarles otro lado de su creatividad.

“Cuando compones o escribes tu música, incluso al interpretar las canciones, te desenvuelves, te abres y te expones a tu público y a tus fans. Es mi manera de expresarme, de gritar de cierta manera lo que siento, y también eso me pone muy feliz, incluso cantar todo el día. Aunque me vaya a exponer y a abrir mis sentimientos, al final eso es lo que me hace sentir plena y feliz, y espero que mis fans también puedan sentirse identificados”.

Para los próximos meses Mía planea continuar lanzando música, y adelantó que muy pronto presentará su próximo sencillo.