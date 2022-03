MTV estrena la segunda temporada de “Resistiré”

El show de pruebas físicas y aislamiento que en 2019 realizó su primera temporada en Chile, cambia de sede y clima. Desde una locación desconocida en Colombia, 16 participantes tendrán una bolsa inicial de millón de pesos para el ganador, con el desafío de gastar lo menos posible en cubrir sus necesidades básicas, o caer en la tentación de pagar por algún lujo.

En un clima cálido extremo, rodeados de insectos, pero sobre todo enfrentados a sus propios límites, los participantes pondrán a prueba su fuerza física y determinación. Estrenado este lunes en MTV y la plataforma Paramount+, el show producido por Vis cuenta con la conducción de Estefanía Ahumada y Faisy.

Entre los participantes hay competidores de otros realities de MTV, como Acapulco shore y La venganza de los ex, además de un chef, deportistas profesionales e influencers.

Para la luchadora Diosa Quetzal, convivir con personalidades de otros realities “que no tienen nada que ver” con el certamen de resistencia, en el que se enfrentaron a “condiciones tan fuertes, hizo que sacáramos a quiénes realmente somos”.

Durante la presentación del show, contó que al ser una atleta, lleva un régimen alimenticio, “el no poder alimentarme como se debe, sacó tanto lo mejor, como lo peor de mí, creo que en este tipo de programas que te llevan al límite, queda claro que todos tenemos algo bueno y algo malo”.

Yann Lobo, instructor de parkour, quien ya ha participado en otros realities, confesó que en esta ocasión se lanzó a lo desconocido. “Es una adrenalina divertida pero aterradora, no sabes qué va pasar, estás mentalizado para llegar a un lugar que desconoces, para entrar a competencias con un equipo que no eliges, los nervios salen, la adrenalina te consume, es una experiencia única”.

Chile, quien es parte del elenco de Acapulco shore, compartió que “es una gran experiencia estar en Resistiré, mi estilo de vida es muy diferente a lo que se vivió ahí, pero me gustan los retos, vivir experiencias nuevas, me verán más real, más como suelo ser en mi vida real”.

Fernando Lozada, quien fue un shore y actualmente conduce Acapulco shock recordó que él ya había estado en shows de retos físicos, pero este es totalmente diferente, “lo más cabrón fue conocerse a sí mismo y a los demás, creo que me conocieron más que mis amigos, porque te expones, sacas el cobre, yo creía que hay cosas que nunca haría, o nunca sería así, porque no estás en la circunstancia, pasan cosas que te sorprenden, a veces no tienes energía ni para caminar, pero si llega una competencia, todos saltamos; o lo que eres capaz de hacer por un hot dog, son circunstancias extremas”.