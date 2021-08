Nueva York espera reactivarse con concierto al aire libre

Para conmemorar el resurgimiento de Nueva York después de la crisis por COVID-19, este sábado 21 de agosto se celebrará un concierto masivo en Central Park, titulado We Love NYC: The Homecoming Concert, según informó el alcalde de dicha ciudad, Bill de Blasio, a través de un comunicado.

En dicho evento, que será transmitido en México por CNN a las 16:00 horas, participarán Andrea Bocelli, Wyclef Jean, Barry Manilow, Bruce Springsteen, Cynthia Erivo, Earth, Wind & Fire, Elvis Costello, Jennifer Hudson, Jimmy Fallon, The Killers, LL COOL J, The New York Philharmonic, Patti Smith, Paul Simon, Maluma y Carlos Santana, entre otros.

Nueva York fue el epicentro del Covid-19 en Estados Unidos, pero dados los avances en la vacunación, y la disminución en el número de casos, hace un mes se levantaron todas las restricciones sanitarias, y todos los negocios reabrieron al máximo de su capacidad.

"Este va a ser un momento histórico y monumental para todos los neoyorquinos y todos los estadounidenses. Lo diré claramente: van a querer estar aquí", dijo De Blasio en su comunicado, cuando anunció el evento. "Esta es una celebración de nuestra ciudad, de cada familia trabajadora que se enfrentó a increíbles desafíos el año pasado y se superó".

Éste no será el primer evento masivo en la Unión Americana, fue apenas a finales de julio cuando se celebró el Festival Lollapalooza en Chicago, Illinois, al que acudieron alrededor de 385 mil personas. Dos semanas más tarde, se informó que la cifra de contagios registrados ahí fue únicamente de 203 personas.