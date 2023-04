Andrés García fuera de los foros: los escándalos que rodearon la vida del actor

Andrés García hizo pública gran parte de su vida privada. Detrás de la figura de hombre recio, vivió asuntos que le afectaron, pero jamás se mostró vulnerable. La polémica, tanto con una entereza que lo caracterizó, lo acompañaron siempre.

Soledad

El año pasado, los fanáticos de Andrés García se preocuparon al enterarse que, el actor pensó en el suicidio debido a las malas condiciones de vida que atravesaba. Aunque nunca pensó en arrebatarse la vida de una forma aparatosa, sí meditó la opción de tomarse una pastilla letal. Sin embargo, García reconoció que el amor incondicional de su esposa lo alejaron de dichos pensamientos.

Pelea con su hijo Leonardo

Otro de los escándalos del actor que falleció este martes a los 81 años, fue con su hijo Leonardo a quien calificó de “cretino” y aseguró que nunca recibió ayuda de él, al contrario, fue un “gorrón”, palabras utilizadas por el mismo actor. "No ha ayudado en nada, no ha pagado la comida de nadie, todo mundo ha ayudado más que tú, no te metas con mi familia, tú no eres de mi familia", dijo en un video publicado en su canal de Youtube.

Leonardo contestó en un comunicado en donde lamentó cómo se expresó de su persona, así como de su madre Sandra Vale, ya que también la señaló de suministrar sustancias dañinas a sus hijos.

Andrés y Roberto

La relación entre Andrés García y Roberto Palazuelos fue tan fuerte y estrecha durante varios años que incluso consideraba al ahora empresario como parte de su familia; fue por eso que hasta pensó en incluirlo en su testamento, mismo en el que también figuran sus hijos Andrés y Leonardo, así como su esposa Margarita y su ex, Sandra Vale, omitiendo a su hija Andrea por un distanciamiento que tuvieron y que no pudieron solucionar. Sin embargo, supuestamente por querer vender una de las propiedades de García, sin el consentimiento de éste, Roberto y Andrés comenzaron a tener diferencias, al grado de que el actor lo sacara del testamento y hasta lo retara a un duelo a balazos.

Andrés y Luismi

Las declaraciones de Andrés García a un programa radiofónico sobre una petición que hizo Arturo Durazo, el jefe de la policía en la década de los 80, de desaparecer a la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, por solicitud de Luisito Rey dieron mucho de qué hablar. Andrés confesó que Durazo reconoció la solicitud, pero que no sabía qué hacer ante esa situación, incluso le pidió ayuda al actor, quien le recomendó no hacerlo. También recalcó que nunca tuvo una relación con la mamá del cantante.

La bombita

Tras haber sido diagnosticado con cáncer de próstata el actor recurrió a una “bombita” para mantener vigente su vida sexual. Él hablaba abiertamente de que nunca perdió su virilidad a pesar de las enfermedades que le aquejaron. Incluso, explicaba en entrevistas la forma en que la usaba y cómo el paso de los años no mermó su fama de galán.