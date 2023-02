¿Bad Bunny y Kendall Jenner estrenan romance? Esto sabemos de un supuesto beso entre ellos

Una vez más la misteriosa vida amorosa de Bad Bunny ha dado de qué hablar, ya que ahora paparazzis han asegurado recientemente haberlo captado salir con Kendall Jenner y hasta hablan de que se besaron en un antro.

Luego de que Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre real del cantante- se fuera a vivir a Los Ángeles, la prensa no ha dejado de seguirlo ni ha dejado de relacionarlo sentimentalmente con varias mujeres.

No obstante, en las últimas horas los rumores sobre que el intérprete de Ojitos Lindos sostiene un romance con la modelo estadounidense, han comenzado a crecer y ser más fuertes, y esto es lo que se ha dicho al respecto:

🚨‼️ Y’ALL



The streets (deuxmoi) are saying Bad Bunny hooked up with Kendall at a private club do we want to believe this yes or no like whattttttt pic.twitter.com/2GD7w1rjuQ — FELIPE (@felipemnzp) February 17, 2023

El supuesto beso de Bad Bunny y Kendall

De acuerdo con la información que ha trascendido en diferentes medios internacionales, Bad Bunny y Kendall Jenner salieron a un club nocturno en Los Ángeles, sitio donde pasaron toda la noche juntos.

Según los paparazzis y las personas que los vieron en el lugar, los integrantes de esta pareja siempre se mantuvieron de bajo perfil, incluso hicieron llegadas y salidas discretas con sus respectivos choferes, para así evitar los rumores de la prensa.

El programa televisivo Despierta América informó que la joven de 27 años de edad utilizó un pañuelo de color café para cubrir su cara mientras permanecía en su vehículo para no ser identificada durante su trayecto, imagen que fue captada en foto y que ahora circula en redes sociales, sin embargo, el Conejo Malo sí tuvo más suerte para esquivar a los medios de comunicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica)

Asimismo, los testigos en el lugar afirmaron que el reguetonero y la top model disfrutaron juntos en el antro, donde aparte de estar muy acaramelados, se besaron entre canción y canción.

Mientras las especulaciones continúan, al parecer a los fans tanto de Kendall Jenner como de Bad Bunny no les disgusta la idea de verlos juntos en un romance, sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha salido a dar su versión de los hechos.

