El rapero Takeoff, del grupo Migos, muere baleado a los 28 años

El rapero Takeoff, miembro del grupo Migos, murió tiroteado este martes en un club de bowling de Houston, Texas.

El músico de 28 años, cuyo verdadero nombre era Kirshnik Khari Ball, se hallaba en el local de bolos con Quavo, otro integrante de la banda, cuando la policía fue alertada sobre disparos y una persona muerta en el lugar, según dijo el medio de entretenimiento TMZ.

Otras dos personas fueron baleadas y llevadas a hospitales del área en vehículos particulares, dijo la policía. Quavo estaba presente durante el tiroteo, pero no resultó herido.

Un par de horas antes del tiroteo, Takeoff había publicado una selfie de lo que parecía ser un club de bowling llamado 810 Billiards & Bowling, el cual anunció que permanecería cerrado este martes.

"Envío mi cariño a los seres queridos de Takeoff. Estoy cansado de ver morir a jóvenes negros", tuiteó el congresista Jamaal Bowman.

I’m tired of seeing young Black men die. 💔 — Jamaal Bowman Ed.D (@JamaalBowmanNY) November 1, 2022

Bad and Boujee

Nacido el 18 de junio de 1994 en Lawrenceville, Georgia, Takeoff era más conocido por ser miembro de Migos junto con Quavo, su tío, y Offset, su primo hermano, hoy casado con la también rapera Cardi B.

"Mientras crecía, estaba tratando de triunfar en la música. Me esforzaba, era lo que me encantaba hacer", dijo Takeoff en una entrevista de 2017 con The Fader. "Simplemente hacer cosas y crear para mí".

"Lo hacía por mi propio placer, porque es lo que me gustaba hacer. Esperaba a que Quavo regresara de la práctica de fútbol y le tocaba mis canciones".

Migos, una banda nacida en Atlanta, saltó a la fama con su éxito de 2013 "Versace", que Drake remezcló, pero fue con "Bad and Boujee" que alcanzó el número uno en 2016.

Al trío, dirigido por el referente de la industria del hip hop Coach K, se le atribuye en buena medida la popularidad del trap sureño contemporáneo.

Después de su álbum debut "Yung Rich Nation", en 2015, alcanzaron la cima de la lista Billboard con su segundo trabajo, "Culture".

Tras firmar un contrato con Motown y Capitol Records en 2017, siguieron con "Culture II", una vez más ocupando el primer puesto de la lista. En 2021, completaron la trilogía con "Culture III".

Quavo y Takeoff, que se estaban presentando como dúo, recientemente habían lanzado un nuevo video musical para la canción "Messy".

"Estoy haciendo algunas cosas melódicas. Quavo por lo general hace las cosas melódicas y yo rapeo más, pero vamos a volver a las raíces", le dijo Takeoff al medio especializado Complex.