¡Dale play! Aquí el segundo trailer de Spider-Man: No Way Home; descubre quiénes regresan con el multiuniverso

Hace unos minutos se dio a conocer el nuevo trailer de SpiderMan: No Way Home, donde aparecen el Duende Verde, Electro, Lagarto, el Hombre de Arena, y nuevamente el Dr. Octopus. Este último desató una serie de especulaciones, ya que en una escena descubre el rostro del Hombre Araña (Tom Holland), y exclama "Tú no eres Peter Parker".

¿Dónde están Andrew Garfield y Tobey Maguire?

Lo anterior dio pie a que los fans reafirmaran sus teorías sobre la posible aparición de los SpiderMan anteriores, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Aunque ninguno de ellos salió en el clip, los internautas aseguran que la frase del personaje encarnado por Alfred Molina, es indicador que en algún punto de la cinta harán algún cameo.

Aunado a ello, en otra escena Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) afirma que el error en su hechizo, permitió la llegada de visitantes de otro universo, aunque no especificó de quiénes se trata.

¿MJ morirá en Spider-Man: No Way Home?

Pero pese a la euforia, el final del video de poco más de dos minutos causó preocupación, pues se muestra a MJ (Zendaya) cayendo de una estructura, tal como le sucedió Gwen Stacy (Emma Stone) en la última película de la saga protagonizada por Garfield, accidente que provocó la muerte del personaje.

SpiderMan: No Way Home se estrena este 17 de diciembre exclusivamente en salas de cine.





