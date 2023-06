Podcast Antifrágiles: Mónica Garza y Francisco Rivan hablan de salud mental

La periodista Mónica Garza considera que todos tenemos una historia que contar, incluyendo a los comunicadores que, como ella, han dedicado su carrera a dar a conocer diferentes ángulos de la vida de otras personas.

Con eso en mente, presenta la segunda temporada del podcast “Antifrágiles”, un proyecto que realiza junto con el psicólogo Francisco Rivas, un espacio en el que hablan de temas de interés general y salud mental a partir de episodios de su propia vida.

En una charla con El Sol de México, la conductora declaró que parte de sus objetivos son sumarse a las nuevas modalidades de comunicación, y aprovechar para hacer un llamado a que el público reconecte con sus emociones.

“Ya comenzábamos con el nacimiento de las redes sociales a vernos desconectados nosotros mismos, eso es lo más grave. Pareciera que te conectas más con los demás o con la información, o con un catálogo más amplio, conforme eso sucede nos íbamos desconectando nosotros mismos”.

Mónica agregó que ve con preocupación cómo las nuevas generaciones están más preocupadas por captar momentos con su celular, en vez de disfrutarlos. “Es inevitable estar trabajando, analizando, comprendiendo, a partir del mundo digital, pero no podemos permitirnos desconectarnos de nosotros. Si somos seres que emocionalmente no generan o comunican algo, somos como piedras que van caminando”.

Esta nueva temporada del podcast, que ya está disponible en la plataforma Podimo, se compone de doce capítulos. Se abordarán temas como las relaciones tóxicas, la terapia, el suicidio, la brecha generacional y los ataques con ácido, donde contarán con la presencia de Ana Saldaña, una sobreviviente.

Para ella el hecho de sensibilizar a través de sus propias experiencias ha sido un proceso muy liberador que le ha ayudado a hacer catarsis de algunas situaciones complicadas por las que había atravesado.

“Ha sido una montaña rusa de emociones. Me he visto sorprendida ante mí misma de lo que un día decidí revelar. En esta segunda temporada tocamos temas súper sensibles de la vida de las personas y de nuestra vida”.

La periodista confesó que hubo un episodio donde hizo una revelación tan fuerte, que incluso salió de la cabina dudando si había hecho bien en haber hablado de eso, pero decidió mantener el capítulo tal cual, pues siempre ha estado en contra de la censura.

“Me animó que Francisco a su vez hizo una revelación muy fuerte. No sé si me animé porque en ese momento escucharlo a él me envalentonó”, comentó al respecto, y agregó que a través de la mirada de su compañero el proyecto se ha convertido en un análisis social. “Se ha convertido una conversación cada capítulo, muy interesante, muy catártica”, finalizó.