Samadhi Zendejas será Jenni Rivera en la serie Mariposa de Barrio

Son ya ocho años desde que Dolores Janney Rivera Saavedra, conocida en el gremio artístico como Jenni Rivera, falleció como consecuencia de un accidente aéreo, en un momento en el que su carrera se encontraba en la cúspide acumulando más de 25 millones de ventas en discos e incontables presentaciones en México y los Estados Unidos. Luego de su muerte una de las figuras más cercanas a los fans de La Gran Señora, es la actriz Samadhi Zendejas, protagonista de la serie Mariposa de Barrio, un proyecto avalado por la familia Rivera que llegará a la pantalla de Telemundo Internacional.

“La verdad es que creo que todas las mujeres somos fans de la música de Jenni cuando nos vamos de fiesta, porque habla del amor y del despecho, que toda mujer ha vivido. La parte que a mí me tocó, esa nadie la conocía, hasta que la gente se dio oportunidad de ver la serie y darse cuenta de todo este proceso que ella pasó para lograr todo su éxito”, dijo Samadhi Zendejas, en entrevista telefónica.

La intérprete confiesa haber experimentado cierta inseguridad sobre las opiniones e impacto que su trabajo podría causar en los fans, “al principio tenía miedo de no llenar la expectativa, porque tú sabes que hay muchas series donde dicen ‘no, no se parece a Jenni, esa es una imitación barata’. Cuando haces un personaje de ficción, lo inventas y le das vida, pero el imitar a alguien que fue tan querida por la gente, fue uno de los retos más grandes para mí”.

Para ayudarse en el proceso de crear a la intérprete de Inolvidable, Zendejas tuvo el apoyo total de la familia, quienes compartieron algunos aspectos que le ayudaron encontrar su esencia.

“Construimos todo de la manera en la que nos dijo su hermano, lo que nos decían los papás, los hijos y pusimos atención hasta en las cosas más insignificantes. Yo soy zurda y Jenni era diestra, entonces todo lo que yo hacía en la serie lo hacía con la mano derecha, el autógrafo de Jenni no sabes cómo lo practiqué. Hubo fans que me decían, ‘en este capítulo agarraste más las cosas con la mano izquierda que con la derecha’ y yo no podía creer que se fijaran en eso; la familia me ayudó muchísimo”.

Mariposa de Barrio se estrena en la señal de Telemundo Internacional el 11 de agosto a las 16:50 horas, a partir de ese día los fans podrán disfrutar de esta serie de lunes a viernes.