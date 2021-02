Toño Mauri creará fundación tras vencer al Covid

De vuelta a la vida, luego de pasar ocho meses en el Hospital Shands de Gainesville, Florida, cinco de los cuales estuvo bajo sedación, y a cinco días de haber sido dado de alta, Toño Mauri entabló una plática con la prensa mexicana vía zoom.

Tony, como cariñosamente le llaman en Shands, declara que actualmente tiene un peso de 48.5 kilogramos, y cuando ingresó al nosocomio a causa del contagio de coronavirus contaba con 64 kilos. En esta segunda oportunidad de vida, informa, instituirá una fundación para ayudar a enfermos pulmonares, de diabetes, de cáncer y sobre peso. También, producirá un filme testimonial de los ocho meses luchando por su vida y de cómo ganó la pelea contra el Covid-19.

Anunció además que realizará una serie “que vaya a la televisión, a las plataformas, sobre estos casos de salud como el tema del trasplante de pulmón. Son mis propósitos de vida hasta hoy con mi esposa, mis hijos, mi yerno, todos lo haremos”.

Respecto a estos proyectos, responde a El Sol de México: “Quiero dar un testimonio a la gente de que es verdad este devastador virus, por el que tu familia, tus amigos, se van desgastando, es algo terrible. Hay que pensar en los demás, evitarles esta tristeza de no saber qué va a pasar”.

Tal como pasó los últimos meses, desea mantenerse unido a su familia, que fue la fuerza que le ayudó a superar la enfermedad y ahora el trasplante doble de pulmón, del que está en rehabilitación, pues aún no puede caminar. “Mi vida ahora va en una dirección. Lo que más me entusiasma es que lo voy a hacer con mi familia, mis hijos; porque todos se comprometieron ahora. Yo creo que este mundo necesita muchísimo de gente buena, de gente que se preocupe por los demás.

“De esto tenemos que aprender, aprender a ayudar. Es muy triste oír que un tipo mata a otro, que le quita la vida, la vida que tanto peleamos, que tanto cuidamos. Es un trabajo que a partir de ahora, estoy pensando cómo hacer, tengo muchos amigos y compañeros actores, familiares que se suman a esta idea de hacer conciencia y ayudar a la gente”.

Adelantó que esperará el tiempo que requiera su rehabilitación para poder caminar y valerse por sí mismo para regresar a México.

“Es un cambio muy fuerte el día a día, a la rutina que tenemos. En mi caso, nos cuidamos, no salíamos de la casa, procuramos tener las medidas, pero te das cuenta que no es así, en cualquier momento estamos propensos a cualquier tipo de enfermedades como esta con un virus tan agresivo. A todos nos dio, a mi esposa, a mis hijos, a mi yerno y una muchacha que vive con nosotros desde hace muchos años, fue a mí que me dio con más fuerza”, manifiesta.

Desde la casa que renta en Gainesville, Florida, Toño Mauri reconoce que luego de estar al borde de la muerte tres veces, tres meses en coma y desahuciado por la ciencia médica, inexplicablemente y como un hecho divino vuelve a su pulso normal y la hemorragia interna se le controla. “A Dios le pedí con humildad y hasta alegría que si él quería que me sanara y me tomara de la mano en este camino, así lo hiciera y sí lo sentí…”, dice vehemente.