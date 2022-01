Victoria Volkova va de turista por la Ciudad de México

Victoria Volkova emprende un recorrido por la Ciudad de México, a través de Twourist, un programa de turismo donde visita lugares icónicos de la capital, en compañía de invitados sorpresa. Aunque la influencer ya había incursionado en la televisión tradicional, esta es la primera vez que colabora en un proyecto con este formato, por lo que representó un gran aprendizaje en todos los sentidos.

"Cuándo haces tu propio contenido en Internet no tienes jefes, haces lo que quieres. Planteas tus horarios, tus temas, tu manera de editar, y aquí es trabajar en equipo. A mí por suerte es algo que me gusta, es de mis cosas favoritas y lo disfruté muchísimo, pero es un reto, sobre todo cuando tienes llamados todo el día. Debes buscar de dónde sacas la energía, pero me emociona mucho porque es un público diferente al que tengo en mis redes, y es lindo conocer a otras personas", comentó a El Sol de México.

La selección de los sitios que presentan en Twourist (que se estrena este 20 de enero a las 22:00 horas por TNT) fue complicada, pues debido al COVID en ocasiones se veían obligados a buscar alternativas, cuando las primeras opciones se encontraban cerradas por la pandemia.

"Había lugares que conocía, pero no me había adentrado, y eso suele pasarle a muchas personas que a pesar de ser de aquí, no se mezclan tanto y no conocen toda la ciudad. Dices ‘¡ah! ese teatro siempre ha estado ahí, pero realmente no me sé su historia’. Entonces sí está padre descubrir".

Al preguntarle cuál fue el punto que más la sorprendió, compartió qué los lugares que conocieron en el Centro Histórico fueron los que más disfrutó. "Hay joyitas muy lindas y con mucha historia a nivel arquitectónico sobre lo que estaba pasando cuándo se construyó. Mis lugares favoritos están ahí".

Victoria subrayó que si bien es un programa de turismo, la charla con sus invitados la llevó por todas partes, y el visitar los lugares fue tan sólo un pretexto para abordar temas de interés general, con su toque personal.

Este mes, Victoria tiene otro estreno, su debut en cine en la película Sexo, pudor y lágrimas 2, donde hace el papel de hija de una de las parejas de la cinta original.