Sahar Sonia da su versión tras aparecer con Peso Pluma en Las Vegas [Video]

En medio del escándalo por la presunta infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole, y de que se diera a conocer la identidad de la mujer con la que fue visto de la mano en Las Vegas, Sahar Sonia decidió romper el silencio para dar su versión sobre los hechos sobre la supuesta relación con el cantante.

Fue la madrugada de este martes 13 cuando se dio a conocer un video en el que se observa a “La doble P” caminando al lado de una mujer, a la que está tomando de la mano, misma que todos señalaron no era su pareja, la famosa argentina.

En tanto, Nicki Nicole fue la encargada de destapar la presunta infidelidad del intérprete de “Ella baila sola” a través de sus historias en Instagram.

“Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la cantante, que borró todas sus fotografías con Peso Pluma.

Ante esto, las redes sociales no tardaron en hacer lo suyo y dar con la identidad de Sahar Sonia, una joven influencer muy activa en redes sociales y que constantemente presume sus viajes en Instagram, donde actualmente cuenta con más de 65 mil seguidores.

¿Qué dijo Sahar Sonia sobre el escándalo con Peso Pluma?

Fue por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram donde Sahar Sonia decidió romper el silencio y mandar un contundente mensaje, tras develarse la situación que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y que no pasó desapercibida por la propia Nicki Nicole.

La tarde de este 14 de febrero, luego de que lo volviera a abrir, la influencer de Los Ángeles compartió un video en el que decidió romper el silencio y dar a conocer su postura con respecto a la situación que vivió con Emilio Hassan Kabande Laija.

A través de la reproducción, la joven aseguró que no sabía que Peso Pluma tenía una pareja, además de destacar que no conoce a la cantante argentina que mantenía una relación sentimental con el intérprete de “Rompe la dompe”.

“Quería venir y hablar de lo que está pasando. Considero que esta historia se salió de proporción. Sí sé quién es Peso Pluma, pero no hablo español y no estoy al tanto de las ‘noticias en español’. No estoy al tanto de su vida personal o de su situación sentimental actual, no sé quién es ella”, confirmó.

Finalmente, Sahar Sonia rogó al público que, por favor, detengan todo el “hate” de redes sociales y cualquier acto de acoso, ya que nunca tuvo la intención de interferir en ninguna relación.

“No soy una mala persona y no soy una destructora de relaciones o algo por el estilo”, concretó.

Antes de hacer su declaración y con el fin de detener los comentarios en su contra, solo dejó un misterioso mensaje en sus historias.

“Don´t believe everything you hear in the media. There’s always two sides to a story” (“No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados de una historia”) y borró su perfil por unas horas, sin dar más detalle al respecto.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla