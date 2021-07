Unidad móvil del IMSS Chiapas realizará mastografías en 24 municipios

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas invita a la población femenina derechohabiente, de entre 40 y 69 años de edad, a acercarse a la Unidad Móvil de detección de cáncer de mama por mastografía, la cual visitará diversas Unidades Médicas Familiares (UMF) en 24 municipios del estado.





La coordinadora auxiliar en Salud Pública, Angélica Licely Gómez Ricardez, informó que la Unidad Móvil estará el 8 y 9 de julio en la UMF No. 24 Cintalapa; en la UMF No. 34 Villaflores el 12 y 13 de julio; UMF No. 23, en Tuxtla Gutiérrez del 14 al 23 de julio; del 26 al 30 de julio, en la UMF No. 25, en Tuxtla Gutiérrez.





Asimismo, en San Cristóbal de Las Casas, la Unidad Móvil visitará del 2 al 6 de agosto la UMF No. 17, mientras que del 9 al 11 de agosto estará en la UMF No. 14 Pujiltic; del 12 al 18 de agosto, en la UMF No. 18 Comitán, el 19 y 20 estará en la UMF No. 27 Frontera Comalapa; el 23 y 27 estará en la UMF No. 23 Tuxtla Gutiérrez; los días 30 y 31 visitará la UMF No. 45 Palenque; el 2 y 3 de septiembre la UMF No. 40 Reforma.





La Unidad Móvil de la zona de Tuxtla Gutiérrez finalizará el recorrido el próximo el 6 de septiembre, en la UMF No. 44 Estación Juárez; el 7 y 8 de septiembre, en la UMF No. 43, en Pichucalco; 9 de septiembre en la UMF No. 41 Malpaso y el 10 de septiembre en la UMF No. 42 Peñitas.





Lee también: Negocios se oponen a realizar pruebas de salud sexual a empleados









La Unidad Móvil de la zona de Tapachula el recorrido iniciará el 5 de julio y finalizará el 10 de septiembre, y los municipios que recorrerá son Arriaga, Tonalá, Cacahoatán, Ciudad Hidalgo, Mazatán, Escuintla, Acapetahua, Mapastepec, Pijijiapan, Tapachula y Huixtla.





La campaña pretende detectar oportunamente cualquier anormalidad en los tejidos de los senos, que en algunos casos y sin la atención oportuna pueden convertirse en un riesgo para la salud.





Está dirigida a las derechohabientes del grupo etario de mayor incidencia, personas que nunca se hayan realizado una mastografía o hayan detectado bolitas, abultamientos, hundimientos del pezón o coloración diferente en las mamas, o que tengan antecedentes familiares de esta enfermedad.





“Invitamos a las mujeres de estas edades a acercarse a las unidades médicas para realizarse el estudio, y así detectar a tiempo anormalidades, en el caso de que las haya. Es un estudio que no tarda más de 10 minutos, y detecta o descarta el cáncer de mama”.





Gómez Ricardez recordó a las derechohabientes acudir a la Unidad Móvil con su Cartilla Nacional de Salud vigente, vestir ropa cómoda de dos piezas, recién bañada, sin talco ni desodorantes, y usar cubrebocas.





Las atenciones médicas se desarrollarán bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional.