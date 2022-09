Abogados chiapanecos desaprueban compra de edificio por parte del IEPC

La decisión del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de comprar un edificio con valor de 20 millones de pesos y con avalúo de 17 millones 520 mil pesos es injustificable, debido a varias razones, una de ellas es que no se sabe si seguirá vigente o no en el sistema electoral en el marco de la propuesta de reforma del gobierno federal que aprobará el Congreso de la Unión, opinó el presidente de la Asociación de Abogados Chiapanecos, José Manuel Blanco Urbina.

Sostiene que no es una adquisición de urgente necesidad, del inmueble ubicado en la esquina de la 20 sur y décima poniente número 1100, así como lo ha planteado el gobierno federal ante la posible desaparición de los Órganos Públicos Locales Electorales, el abogado menciona que con lo que tiene de infraestructura el IEPC es más que suficiente.

También puedes leer: Asociación de Abogados condena intimidaciones por parte de la CFE contra ciudadanía

De acuerdo con el abogado presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas AC, "lo que debe hacer el IEPC es adelgazar su nómina, sobre todo en tiempos no electorales, mientras que en tiempos electorales que rente un local más barato temporal, creo que hay otras cosas y necesidades prioritarias en las que hay que invertir, que distraer esa cantidad para destinarlo para la compra de otro edificio público".





Para el abogado José Manuel Blanco Urbina, no se justifica la decisión del IEPC de comprar un edificio por 20 millones de pesos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Blanco Urbina insiste que la salida es adelgazar su nómina, para este 2022 el IEPC tiene un presupuesto de egresos y programa operativo para proyectos institucionales 117 millones 014 mil 125 pesos con 41 centavos, para el proceso electoral local extraordinario 25 millones 296 mil 170 pesos con 42 centavos y para el financiamiento público a partidos políticos 150 millones 692 mil 080 pesos con 43 centavos, aprobado desde enero de este año.

"Un elemento importante es que el IEPC rinda cuentas, deben tener una supervisión para ver que están haciendo y si se aplican los recursos para lo cual fueron aprobados en el Congreso del Estado, en Chiapas tenemos mil necesidades, empezando por la salud, seguridad, vías de comunicación, las calles en Tuxtla Gutiérrez, el argumento es que se prepara para el proceso electoral del 2024 pero siento que no es necesaria esa compra", reiteró Blanco Urbina.

"Todo Órgano Público Local Electoral debería suspender todas sus actividades al concluir un proceso electoral, no tienen nada que hacer, o mucho que hacer y no lo hacen, como difundir en las comunidades indígenas sus derechos y obligaciones, desafortunadamente se les imponen diputados no indígenas".









"No debería proceder la compra porque un proceso electoral no cambia mucho en relación con otros, cada proceso dicen que es histórico pero realmente es lo mismo, el número de votantes no aumenta mucho, por ello con lo que tiene es suficiente, lamentablemente en proceso electoral aumenta el número de personal", añadió Jose Manuel Blanco.

"Ahora en receso deben adelgazar su nómina para que esos recursos que se les otorga para sostenerse cómo institución sean bien utilizados y hagan ahorros para que cuando haya verdaderas necesidades se inviertan, en estos casos no es procedente", reiteró el abogado.

"Hay que estar muy pendientes de lo que va a pasar con las propuestas de reformas electorales que plantean la posible desaparición de los OPLES, que no estén tan contentos comprando edificio cuando no saben si van a existir o no", reiteró el abogado.