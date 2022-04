Advierte la Fiscalía Electoral riesgos para elecciones en Venustiano Carranza

El Consejo General del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) dio cuenta del oficio mediante el cual el Fiscal de Coordinación de la Fiscalía General del Estado remite otro oficio signado por el Fiscal Electoral Ernesto López Hernández, referente al municipio de Venustiano Carranza a través del cual emite un análisis sobre condiciones de gobernabilidad, sociales y de paz pública, en el ámbito de las facultades y atribuciones legales de esta institución de procuración de justicia en materia electoral que advierte de falta de condiciones para los comicios de este domingo. 9621116733

Todas estas posturas se harán del conocimiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y el llamado es a que le demos una oportunidad a la paz y planteamos el fortalecimiento de las instituciones, la gobernabilidad y la educación cívica para no tener que discutir la suspensión de elecciones en el futuro nosotros somos pasajeros,pero lo que debemos hacer es fortalecer la democracia, expuso el consejero presidente del IEPC Oswaldo Chacón Rojas.

La consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez dijo que personal está en campo entregando paquetes electorales en Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, El Parral y Siltepec; sin embargo hemos recibido documentos de varias instituciones entre ellos de la Fiscalía Electoral que tiene la función de investigar y castigar los delitos electorales y que a su juicio no le corresponde pronunciarse en materia de seguridad en lugar de que diera como está garantizando el derecho humano al sufragio activo y se está excusando a que no puede realizar las investigaciones relacionada con los hechos por lo que no habría elecciones.

No podemos mandar mensajes negativos que limiten derechos la ciudadanía quiere participar.

No me queda claro que si no hay condiciones para elecciones extraordinarias de este domingo en Venustiano Carranza hayan postulado los partidos políticos candidatos a los puestos de elección para miembros de ayuntamientos y pidió solicitar a la Fiscalía Electoral que nos acompañe en el desarrollo de las elecciones, dijo la consejera.

No podemos mandar mensajes negativos que limiten derechos la ciudadanía quiere participar así que ni el INE ni el IEPC hemos tenido información que haya un riesgo puesto que no se trata de retar a instituciones y tener decisiones heroicas, tiene que garantizarse las condiciones de seguridad para las elecciones no solo en Venustiano Carranza, también en Siltepec, El Parral y Emiliano Zapata, insistió.

En ese sentido la consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez argumentó que las condiciones políticas y sociales de Venustiano Carranza narrado por la Fiscalía Electoral poco aporta para tomar decisiones sobre la jornada electoral, lo que se tiene que hacer es garantizar el derecho al voto ya que no podemos interpretar con la falta de evidencias, ojalá esté ocupado en los otros cinco municipios.

En su momento el consejero Edmundo Henríquez Arellano dijo que no existen datos duros del documento de la Fiscalía Electoral para advertir que no existen condiciones para la cancelación de la jornada electoral, las instituciones responsables de seguridad deberán cumplir con su responsabilidad, en tanto el consejero Guillermo Arturo Rojo Martínez agradeció el “diagnóstico” de la situación política y social de Venustiano Carranza por hechos del pasado, el que se pinten bardas no es elemento sustantivo para no garantizar el derecho al voto y ratifico mi respaldo a la determinación del INE de seguir adelante con las elecciones en ese municipio.

A ello la consejera electoral María Magdalena Vila Domínguez dijo que el documento es solo una opinión del Fiscal Electoral para entender la realidad social ojalá se hubiera tenido su opinión en relación con los hechos de Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra donde ya es un hecho la suspensión de las elecciones, el escrito no aporta elementos para tomar decisiones en tanto que la consejera electoral Sofía Martínez de Castro León, se sumó a las opiniones relacionadas con la falta de sustento en el texto.

La consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez dijo que las problemáticas son complejas pero su opinión no es suficiente para tomar decisiones ya que hay hechos lamentables, historias preocupantes puesto que hoy presentan examen 100 personas para ser consejeros en Chiapas a ellos les digo que es complejo hacer elecciones en el estado.

El representante del Movimiento de Regeneración Nacional Martín Darío Cázarez Vázquez dijo que no existen las condiciones para salvaguardar la integridad de la gente en Venustiano Carranza, es de alto riesgo la jornada electoral, tenemos una responsabilidad muy grande ante la ciudadanía de garantizarle seguridad, junto con el INE y el IEPC; a partir de revisar los antecedentes de violencia, no se trata de sacar por sacar un proceso electoral a costa de cualquier cosa no hay condiciones para las elecciones y no es que las instituciones de seguridad evadan su responsabilidad puesto que no quieren ejercer la fuerza del Estado que pudiera traer consecuencias.

La gobernabilidad es responsabilidad de la Secretaría de Gobierno.

La mañana de este sábado persiguieron a personal que repartían la paquetería electoral representantes generales de Morena han sido amenazados, yo no quiero ser responsable de hechos de violencia que se tengan que lamentar por el empecinamiento de realizar la instalación de casillas, en las últimas horas ha habido paquetes electorales por entregar y los responsables temen por su seguridad ya que el tema no es menor y no hay vista de que las elecciones pasen sin ningún contratiempo.

“Los problema añejos vienen de gobiernos del PRI, ni de los 15 minutos de (Vicente) Fox (Quesada) ahora no se pueden dar clases de como se hacen las cosas para verdades es el tiempo porqué sí en Honduras de la Sierra se tomaron en cuenta los elementos para la suspensión de las elecciones en Venustiano Carranza se ha retrasado la entrega de paquetes electorales a los funcionarios de casillas a quienes los han perseguido grupos armados”.

Por el Partido del Trabajo, Mario Cruz Velázquez dijo que vale la pena atender las recomendaciones del Fiscal Electoral, la facultad de suspender una elección es del INE hay gente empeñada en que se realicen elecciones y hay quienes opinan lo contrario pero ninguna elección está por encima de la vida de una persona.

Ante ello el representante del Movimiento Ciudadano, Híber Gordillo Náñez dijo que extraña esta opinión de la Fiscalía Electoral sobre las condiciones políticas y sociales de Venustiano Carranza, tenemos conocimiento de que hay condiciones para llevar a cabo las elecciones locales extraordinarias de este domingo 3 de abril; la gobernabilidad es responsabilidad de la Secretaría de Gobierno.

El IEPC dio cuenta del oficio mediante el cual el Fiscal de Coordinación de la Fiscalía General del Estado remite oficio número signado por el Fiscal Electoral

En ese sentido, el representante del PAN, Ruperto Hernández Pereyra comentó que es lamentable el diagnóstico de la Fiscalía Electoral están manipulando la información e incitando a la cancelación de las elecciones como propósito es llevar a cabo elecciones seguras y transparentes hay una opacidad de la Fiscalía, le reclamo que para las elecciones de Tuxtla Gutiérrez mantuvo un acoso “a mi candidato” mientras hoy es lamentable el discurso pero si no hay condiciones para este domingo creo que tampoco debe haber condiciones para la revocación de mandato del 10 de abril.

Por Encuentro Solidario la representante Patricia Carvajal dijo que todos conocemos al Fiscal Electoral Ernesto López Hernández, porque trabajó en el IEPC pero habría que atender el llamado que hace sobre la situación de Venustiano Carranza, no habría que hacer oídos sordos puesto que es irresponsable hacer elecciones además el mismo fiscal responsable de las investigaciones no ha podido ingresar al municipio.

Por Redes Sociales Progresistas, Carlos Alfredo Rojas Orantes dijo que el historial de violencia es preocupante, la institución investigadora es la Fiscalía Electoral y habría que ver los antecedentes, no por querer realizar la jornada electoral se vaya a desbordar la violencia, tenemos el antecedente del 6 de junio del 2021 cuando se canceló la jornada electoral; no hay que atentar contra la vida de nadie, no se trata de una rumorología.

El representante del PRI José Alberto Gordillo Flecha dijo que no se puede decir que no hay condiciones para que no haya elecciones por suposiciones en el escrito de la Fiscalía no hay elementos subjetivos, que no asusten con teorías conspirativas entiendo que se sientan perdidos que sus candidatos no hayan levantado la confianza para ganar el voto ciudadano y que otros candidatos sí puedan transitar hacia un voto legítimo en las urnas, no hay que crear un ambiente oscuro que solamente existe en la menta del fiscal.

“No hay amenazas ni a los representantes de partidos ni a los funcionarios de casillas y la recomendación es no hacer a casos subjetivos, vámonos con hechos concretos ya sabemos quienes no quieren elecciones ya sabemos de donde vienen las amenazas al sistema democrático electoral porque se sienten perdidos y no tienen las herramientas democráticas para derrotar en las urnas, Morena tenía un año para generar las condiciones para las elecciones y si es así como es que en una semana lo habrá de componer para que en estos municipios haya revocación de mandato el 10 de abril no se vale que se desaliente la participación ciudadana”.

El PRI estatal y nacional ofrece su respaldo al INE y al IEPC para que celebremos elecciones este domingo los consejeros no están solos y el llamado es que las autoridades garanticen las condiciones de seguridad para las elecciones de este domingo con un clima de paz y de confianza

Por Chiapas Unido, el representante Elías Antonio Argueta Ruiz añadió que ante la postura de la Fiscalía Electoral el IEPC tiene que ser muy objetivo en la toma de decisiones al tomar medidas precautorias y cautelares. Si la autoridad encargada de la seguridad nos está diciendo que no hay condiciones sabrá porqué lo dice.

No me queda claro que si no hay condiciones para elecciones extraordinarias de este domingo en Venustiano Carranza hayan postulado los partidos políticos candidatos a los puestos de elección para miembros de ayuntamientos, dijo la conejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez / Foto: Cortesía del IEPC

En sesión virtual el pleno del IEPC también dio cuenta de los oficios signados por la Secretaria General de Gobierno Victoria Cecilia Flores Pérez mediante los cuales hace llegar carpetas con reportes, evidencias y documentales de los municipios de Honduras de la Sierra y Venustiano Carranza respectivamente que dan cuenta de la “conflictiva sociopolítica vigente en dichos municipios”, textos que también se envían al INE para las decisiones que procedan.

También se dio cuenta del informe único que presentó la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y/o conteos rápidos no institucionales; que tengan como fin dar a conocer preferencias o tendencias electorales durante el proceso electoral local extraordinario 2022 asimismo el Acuerdo del 13 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los ajustes al número de casillas por causas supervenientes y se modifican los mecanismos de recolección modificados mediante acuerdo.

Se aprobó el proyecto por el que ante la baja total de las casillas del municipio de Honduras de la Sierra aprobada por el Consejo Distrital 13 del Instituto Nacional Electoral en el Estado mediante acuerdos, se aprueba no realizar elecciones para miembros de ayuntamiento en dicho municipio y en consecuencia la disolución del respectivo Consejo Municipal Electoral.

Planteamos el fortalecimiento de las instituciones y de la educación cívica para no tener que discutir la suspensión de elecciones, expuso el consejero Oswaldo Chacón Rojas / Foto: Cortesía de IEPC

Se acordó que a la conclusión de las sesiones de la jornada electoral del proceso electoral local extraordinario 2022 celebradas por los Consejos Municipales Electorales de Venustiano Carranza, Siltepec, El Parral y Emiliano Zapata; los paquetes electorales sean trasladados a oficinas centrales de este organismo electoral local y que sus respectivas reuniones de trabajo, sesiones extraordinarias, y de cómputo, sean desarrolladas en la sede de Oficinas Centrales.

Finalmente se aprobó el proyecto de resolución respecto del recurso de revisión interpuesto por el partido político Movimiento Ciudadano contra del acuerdo del Consejo Electoral Municipal de El Parral por el que se aprueba la solicitud de autorización al Consejo General para llevar a cabo las actividades de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales así como la integración de paquetes electorales en las oficinas centrales del IEPC, en el proceso electoral local extraordinario 2022 de 18 de marzo de 2022 identificado con el número de expediente.