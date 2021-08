AEPAF recomienda regresar a clases en el ciclo escolar 2021-2022 de manera virtual

La presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF), María Elena Brindis Rodríguez, sugirió que el regreso a clases para el ciclo escolar 2021-2022 previsto a partir del 30 de este mes, debería ser virtual y no presencial, para no exponer a las niñas, a los niños, adolescentes y jóvenes, cómo tampoco a las y los trabajadores de la educación al riesgo del contagio del Covid 19.

Dijo que en esta etapa que nos toca vivir del sector educativo todos los involucrados, autoridades educativas, trabajadores de la educación y padres de familia debemos ser lo más responsables posibles para proteger a los educandos, tenemos que evitar al máximo posible los riesgos, ahora más que nunca nos ocupemos de nuestros hijos, hijas y nietos.

Sin duda que como AEPAF respetamos las decisiones de los trabajadores de la educación, hay quienes no están deseosos de regresar a clases presenciales, los padres de familia están en su derecho de decir si los llevan o no sus hijos a las escuelas por los peligros que representa la pandemia, no es posible que los niños estén todo el tiempo con su cubrebocas porque se les genera un problema más.





Brindis Rodríguez subrayó que las escuelas no pueden estar con el mismo personal porque se trata de que van a cuidar más a las y los niños, necesitan más personal, habrá que ayudar a los educandos a qué usen bien el cubrebocas, a guardar la sana distancia, a qué no se polpeen, que no intercambien su cubrebocas, y muchas cosas más.

Tenemos que cuidarnos todos entre todos y en ese sentido, no debemos llevar a las escuelas a niños diabéticos, obesos, no niños alérgicos, no niños delicados de salud y no débiles porque si se contagian y sin la vacuna aplicada puede generarse un peligro, va a ser muy triste que un niño se contamine, pero cada padre y madre es responsable aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) los está convocando a qué acudan, lo mejor es seguir tomando las medidas preventivas por el bien de todos, añadió.

la Asociación Estatal de Padres de Familia sugirió que el regreso a clases debería ser virtual y no presencial / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Lo que puedan invertir los papás en la compra de los insumos para la sanitización de su casa, en útiles escolares, es bueno, hay que seguirse protegiendo, pero de acuerdo con una encuesta realizada por la AEPAF muchos padres de familia no están dispuestos a asumir riesgos, no van a llevar a sus hijos a la escuela, "solo los niños de padres que no prestan atención, los que se quedan con una cuidadora, los que no saben los padre dónde dejarlos, probablemente los lleven", expuso Brindis Rodríguez.

"Los maestros temen porque les están imponiendo que vuelvan, ha habido deceso de maestros y los padres deben entender la postura de los maestros, para nadie será lo mismo el regresar a clases, es ideal mantenernos de manera virtual por esta nueva oleada en la que está presente la nueva cepa Delta, hay que intensificar las medidas de prevención, evaluar los escenarios de manera paulatina e ir tomando decisiones muy responsables, por el bien de todos, por el cuidado de nuestra infancia, puntualizó.