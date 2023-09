¡Lucha incanzable! Alumnos de ISEEECH persisten con protesta en Tuxtla

Suman diez días de protesta alumnos del Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado en Tuxtla Gutiérrez, y no alcanzan soluciones justas, se han reunido en dos ocasiones con autoridades estatales pero no han alcanzado soluciones justas, más bien falsas expectativas para que les garanticen campos clínicos, tiempo suficiente para realizar sus prácticas, becas para el estudiantado y la salida del director Celso Antonio Hernández Prieto.

Alumnos de ISEEECH persisten con protesta en Tuxtla / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Exigimos la apertura de campos clínicos y la salida del director Celso Antonio Hernández Prieto

En conferencia de prensa alumnos que no dieron sus nombres, explican que no han encontrado voluntad política para construir el camino hacia la solución, el director no ha acudido al diálogo, una ocasión paso de noche, se burló de los estudiantes en plantón y a pesar de los pagos de tres m pesos por al alumnos no hay soluciones, mientras tanto, se rezaga el desarrollo de los planes y programas de estudio, como el desarrollo de las prácticas profesionales.





El plantel se ubica en el boulevard Belisario Domínguez y colonia Los Laureles, los jóvenes problema la vialidad de oriente a poniente con dirección a la salida e Tuxtla Gutiérrez, instalan casas de campaña, lonas, mesas, sillas, han acordonado la zona que ocupan, una patrulla de la Dirección de Tránsito Municipal permanece en el lugar, el transporte público y privado se desvía al sur de ese punto en la colonia Terán o al libramiento norte.

La matrícula de la institución es de aproximadamente 600 estudiantes, cada uno por semestre paga más de 3 mil pesos, pero lo que más les preocupa son los espacios en las unidades médicas del sector público que no se genera para que puedan realizar sus prácticas profesionales, y piden comprensión a la sociedad porque seguirán con su manifestación hasta encontrar respuestas.

En la entrada de su campamento hay conos rojos de tránsito municipal, una patrulla y dos elementos que ayudan a prevenir la circulación, el desvió hacia calles alternas, boulevard Laguitos, Reloj Floral, una lona pende dos ciertas atadas a los postes de luz con la leyenda: "exigimos la apertura de campos clínicos y la salida del director Celso Antonio Hernández Prieto".

Una lona más se ha desprendido y se encuentra en el suelo, jóvenes en grupos sentados en el piso, en sus casas de campaña, uniformados, ahí desayunan, se quitan los zapatos, la escuela está cerrada, en ese punto el tráfico se alenta en un solo carril, otros toman agua, jugos, garrafones de agua en el piso, mochilas por todas partes, algunos están acostado en el piso sobre lonas, o sobre el pavimento, también tienen algunas cafeteras o termos, la protesta va para largo cuentan.

Todos tienen que andar uniformados, nadie que no pertenezca a la institución puede estar en el plantón, algunos calinas por la vialidad que ocupan, hablan por celular, cuando alguien que no está uniformado se acerca al plantón están atentos, piden mucha comprensión a la ciudadanía por ocupar la vialidad y causar molestias, pero dicen, no les queda de otra para ser escuchados por las instituciones públicas.