¡Fuera Celso! Alumnos de la Escuela de Enfermería solicitan la destitución inmediata del director

Alumnos del Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas, solicitan a la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, la apertura de los campos clínicos de la Secretaría de Salud con tiempo y espacios suficientes para que todo el alumnado pueda realizar prácticas profesionales, también plantea la destitución inmediata del director Celso Antonio Hernández Prieto.

Fuera Celso, fuera Celso, es el reclamo de los estudiantes de esta institución que se ubica en el Boulevard Belisario Domínguez, que suspendió labores, la vialidad ha sido bloqueada, en tanto el estudiantado pide la presencia con capacidad resolutiva de las altas autoridades educativa, incluyendo la atención de la delegación estatal de la Secretaría de Educación Pública.





Una de las jóvenes expuso que la problemática es con el director y su administración, de verdad no ha tenido capacidad de respuesta a las necesidades del Instituto, queremos un cambio urgente, no estamos de acuerdo con que no le brinde la atención a la escuela, no nos dan tiempo para los campos clínicos y nos condicionan las estancias en alguna institución del sector salud, cuando la práctica o el servicio profesional es básico para nuestra formación.





Otra estudiante Rosario Mijangos pidió el cambio de director para nuestra institución, lo cual es fundamental para avanzar en la solución de las necesidades, necesitamos a una persona que realmente este capacitada y muy competente para defender los derechos de las y los estudiantes, necesitamos los beneficios que realmente debe brindar nuestra institución.

Esta problemática la vienen padeciendo desde hace cinco años, es el tiempo que lleva en el cargo el actual director, no hay beneficios para la escuela, ni para los alumnos, nos hemos visto nada de productividad respecto a su cargo, porque ya nosotros hemos sufrido muchos detalles respecto al director, no realiza las gestiones para lo que pedimos, necesitamos tener prácticas, si no las tenemos, si no nos brindan ese derecho no alcanzamos nuestras metas.

El Instituto tiene una matrícula aproximada de 600 alumnos, cada uno paga por semestre de tres mil pesos en adelante, algunos pagan más, no se justifica por la calidad de la educación que merecemos y necesitamos, expuso Rosario Mijangos.