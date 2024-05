Alivio cercano: gasolineras aguardan la llegada de pipas para abastecimiento

Dentro de pocas horas cerca de 5 gasolineras tendran combustibles, en Tuxtla, esto debido de que algunas no se abastecen de Pemex, una de ellas es la gasolinera Servifacil que se ubica en la colonia pencil.

Esto luego de que las compras de pánico comenzarán en la capital chiapaneca, donde ya es escaso el combustible, hasta el momento son cerca de 20 gasolineras en Tuxtla Gutiérrez que no están vendiendo, entre ellas, Calzada Sumidero, Calzada Samuel León Brindis, Gasolinera Caballero, Gasolinera Gamboa, Gasolinera de la Diana Cazadora, Gasolinera del Libramiento Sur, Loma del Jolote, Gasolinera Libramiento Sur entre Calzada Samuel León Brindis y carretera a Villaflores, Gasolinera Los Conejos, colonia Popular, Gasolinera Terán, Gasolinera Servifacil de la colonia Pencil, entre otras.

A decir de uno de los despachadores de la gasolinera servifacil ubicada en la pencil, mencionó que ya no cuentan con combustible, pero cerca de las 8:00 de la noche o 9:00 llega la pipa, la cual ya se encuentra en espera.

"No le sabré decir colo están las otras, pero normalmente en todas ya se está acabando, aquí eso es lo que nos pasó, una que les había costado en la semana, ya ve que agarraron la gasolinera, ya no nos surtieron, nos retuvieron el combustible en Berriozábal, entonces, por eso se nos agotó, pero eso si hoy nos llega gasolina, de hecho la estoy esperando", comentó el despachador.

Cabe mencionar que esta es una de las gasolineras que no se surte por Pemex, si no por empresa privada, por lo que el flete no viene marcado, además proviene de otro estado. Es por ello que en pocas horas algunas adheridas a esta gasolinera, volverán a tener combustible, además mencionar que es de las únicas que ha estado vendiendo, junto con otra ubicada en la colonia 24 de junio.

Finalmente automovilistas continúan buscando combustible en otras gasolineras de la ciudad, pero hasta el momento ya son pocas las que están vendiendo, e incluso las que están fuera de carretera ya están en desabasto, esperando una pronta solución a esta problemática del magisterio, quienes son los que tienen tomada la estación de abastecimiento de Pemex.