Por falta de apoyo, atleta chiapaneca "botea" para asistir a mundial de judo

La actual campeona nacional y ganadora de la medalla de oro en los juegos nacionales CONADE 2022 (JCN 2022) María Fernanda Cruz Bolón adquirió de manera oficial su pase al certamen mundial cafetee Sarajevo que se llevará a cabo este mismo año en Bosnia, lamentablemente, la competidora de la asociación chiapaneca de judocas no cuenta con los recursos necesarios para viajar por lo que está consiguiendo de múltiples formas obtener la cantidad de 75 mil pesos, que es lo que necesita para viajar y permanecer los días de la competencia en dicho país que se celebrará el mundial, según comentó en entrevista.

Actualmente María Fernanda ha salido durante todos los días a pedirle el apoyo a la ciudadanía mediante “boteo” pues necesita juntar la cantidad antes mencionada para poder asistir al mundial, en entrevista con El Heraldo de Chiapas dio a conocer que por ahora solo ha juntado la cantidad de cinco mil pesos y que todavía no cuenta con el apoyo de las autoridades deportivas chiapanecas ni de las empresas privadas, sin embargo ya metió una solicitud para buscar algún tipo de apoyo o patrocinio.





“Hemos buscado el apoyo con las autoridades y también con empresas privadas, ya metimos los papeles sin embargo aún no tengo respuesta oficial por parte de ellos, es por eso que continúo con los boteos pidiendo a la ciudadanía que por favor me apoye para cumplir este sueño que tengo desde que comencé el deporte del judo”





La joven judoca menciona que no ha podido contactar con Tania Roble, la secretaria de deporte en el estado / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Sobre su actual situación con la secretaría del deporte que preside Tania Robles, la joven judoca afirmó que aún no ha tenido ningún acercamiento pues la dirigente se encuentra en los juegos nacionales y no ha regresado a la entidad chiapaneca, sin embargo, por parte de la secretaría mencionaron que pueden apoyarla con los vuelos nacionales, siendo esto lo más barato del largo viaje a otro país.

“Con Tania no he tenido acercamiento pues no está aquí, solamente con René quien es el segundo al mando, el me dijo que me pueden apoyar con los vuelos nacionales y que están buscando con qué otro me pueden apoyar por lo cual estaré eternamente agradecida pues es mi sueño asistir a tal competencia” comentó.





Sobre el plazo para poder confirmar y pagar los primeros gastos la competidora chiapaneca comentó que está a solo 5 días pues la fecha máxima es hasta el próximo 19 de julio, por lo cual, continuará buscando la forma de juntar todo el dinero necesario pues tiene fe en los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez.

“Tengo hasta el 19 como fecha límite para garantizar mi lugar, en dado caso que no pueda ir, de todos modos tendría que pagar pues ya se confirmó mi participación por lo que sigo con la fe intacta de que tendré todo el dinero y que llegaré a competir al mundial” comentó.





Los gastos más fuertes son los vuelos nacionales pues un costo aproximado del vuelo de Cancún a Bosnia se encuentra entre 34-35 mil pesos mexicanos (en clase estándar) además de 42 mil pesos que exige la federación tener como requisito para gastos y hospedaje para evitar que el atleta tenga algún tiempo de riesgo en el evento, medida que han tomado desde hace más de cinco años con todos los competidores.

Estos días la chiapaneca multicampeona continuará con los boteos en el parque de la marimba y en el parque bicentenario mientras que amigos y familiares seguirán realizando solicitudes a empresas para buscar conseguir el dinero faltante en un tiempo récord, pues el plazo límite está a punto de culminar.