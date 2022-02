Aumentan los reportes de extorsión vía Whatsapp

Autoridades recomiendan a reportar de manera inmediata y a mantener la calma para evitar compartir datos personales en un afán por terminar la conversación o de salirse del problema

Ya son varias las denuncias realizadas durante este inicio del 2022 por intentos de extorsión a través de la aplicación de comunicación llamada “Whatsapp”; el modus operandi es el mismo en todos los casos, un número desconocido muchas veces con lada de la Ciudad de México y otras con lada de Monterrey mandan un mensaje diciendo que una persona tiene una deuda grande y dejó como aval al dueño del número que recibe el whats. Por el momento; las autoridades en compañía de la policía cibernética recomiendan denunciar cualquier intento de extorsión de manera inmediata para que las compañías puedan dar de baja estos números fraudulentos.

Los amantes de lo ajeno continúan en constante evolución y tal parece que sus métodos de robo se han actualizado; la gente de Tuxtla Gutiérrez ha recibido una serie de mensajes en donde por medio de la intimidación se les pide que depositen una cierta cantidad de dinero o de lo contrario "tomarán cartas en el asunto" ya que según, un contacto de ellos los dejó como aval y el tiempo límite de pago ha finalizado.









Lo anterior ha sido un método utilizado en varias estafas o extorsión al interior de la república mexicana; en otros estados llevan años realizándose este tipo de fraudes; sin embargo, en estos dos últimos meses se ha popularizado en la capital del estado de Chiapas, en donde ya son varias personas que lamentablemente han caído y han decidido reportar la devolución de su dinero sin éxito alguno y otras más que se mantienen en silencio para evitar burlas o porque creen que lo que dicen las amenazas son reales.

Las autoridades ya salieron a pronunciarse y exhortaron a la ciudadanía en general en no caer en pánico además de apoyarse en la policía cibernética, quienes son los encargados de verificar este tipo de extorsiones digitales por medio de aplicaciones o redes sociales. El consejo más común es que no deposites ningún monto y que enseguida de haber recibido el mensaje reportes los números para que así las compañías telefónicas puedan bloquear y rastrear los números para que no puedan seguir realizando este tipo de acciones fraudulentas.