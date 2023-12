Aumento de accidentes en Diciembre preocupa a autoridades de Salud en Chiapas

Local Ropa interior roja y amarilla: Supersticiones de fin de año en Tuxtla

Diciembre es el mes de las fiestas y con ello el aumento de accidentes en la capital chiapaneca no se dejan de ver. Ignacio de Jesús Albores Hernández, Coordinador estatal de Socorros en Chiapas, comenta que al día atienden de 6 a 8 accidentes. Estos accidentes han sido reportados al 911, en donde se han visto personas lesionadas, donde requieren valoraciones y necesariamente el uso de ambulancias, ya sea de Cruz Roja u otra dependencia, esta para el traslado a un nosocomio.

Albores Hernández destaca que en los libramientos de Tuxtla Gutiérrez Norte y Sur, Avenida Central, bulevar Ángel Albino Corzo, así como las carreteras de Tuxtla a Arriaga, Tuxtla - San Cristóbal, son donde se presentan más accidentes. En ambas autopistas mencionadas se tienen activas dos ambulancias para ala atención de accidentes muy fuertes, mientras que en Tuxta de igual forma son 2 unidades juntos con 6 personales técnicos en urgencias médicas para las atenciones que se requieran.

Diciembre, el mes de festividades, trae consigo un incremento notable de accidentes en la capital chiapaneca / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Además, explicó Ignacio de Jesús que no soll son los accidentes que se atienden, sino también personas descompensadas, intoxicación por consumo de alcohol, siendo valoradas y atendidas en centros de salud, afortunadamente por quemaduras de pirotecnia no ha habido incidentes, indicó.

Las recomendaciones del Coordinador a la ciudadanía es que no maneje si consumes alcohol, portar cinturón de seguridad, todos los que vayan abordó del vehículo, si van menores que viajen en la parte de atrás, no colocarse auriculares y evitar el uso de pirotecnia para no lamentar algún caso de mutilación o quemadura en mano.

Cabe mencionar que de acuerdo a las cifras de Cruz Roja, el 10% de atenciones son relacionadas con accidentes provocados por personas que conducen en estado de ebriedad, ya que muchas ocasiones salen de su casa a visitar al amigo, donde consume alcohol con exceso y de regreso a casa se accidentan.

